Первая лига. ЮКСА – Металлист 1925 0:0. Харьковчане снова не смогли победить

В Киеве свой дебютный матч в Первой лиге в качестве тренера провел Патрик ван Леувен. Его "Металлист 1925" к этому туру в нынешнем чемпионате не побеждал. ЮКСА в понедельник проявила характер. Подопечные Чирикала смогли переиграть "Мариуполь", хотя по ходу встречи проигрывали 0:2. У харьковчан среди всех клубов Первой лиги наиболее мощный состав, но с результатами существенные проблемы.

Гости активно начали матч, но довести свои атаки до логического завершения не удавалось. Игровое преимущество было на стороне харьковчан. Много ошибались в заключительной трети поля гости. На 19-й минуте в дальний угол пробивал Борячук, но мимо ворот. Подопечные Чирикала прежде всего сосредотачивались на игре в защите и ожидали своих шансов в контригре. Ближе к середине тайма "крестоносцы" смогли выровнять игру. Было много борьбы и никто не хотел уступать. На 38-й минуте из-за пределов штрафной пробивал Обинайя, но уверенно сыграл Федотов. На перерыв соперники ушли без голов.

Во второй половине встречи после серии замен хозяева заиграли активнее, но моментов так и не было. От "Металлиста 1925" ожидали большего. Состав уровня УПЛ, а игры нет. В защите "крестоносцы" играли уверенно, но и подопечные ван Леувена особых проблем им не создавали. В итоге игра завершилась без голов. Когда же будут побеждать харьковчане?

Первая лига. Группа Б

ЮКСА – "Металлист 1925" 0:0

ЮКСА: Федотов – Синегуб, Юзефович, Махнев, Казаков, Евдокимов, Зозуля, Приходько, Ховайко, Харченко, Матеус

"Металлист 1925": Мозиль - Капинус, Имереков, Снурницын, Обинайя, Чурко, Юрченко, Ари, Борячук, Овусу