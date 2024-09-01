  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига. ЮКСА – Металлист 1925 0:0. Харьковчане снова не смогли победить
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. ЮКСА – Металлист 1925 0:0. Харьковчане снова не смогли победить

Первая лига

Центральная игра тура

Первая лига. ЮКСА – Металлист 1925 0:0. Харьковчане снова не смогли победить

Фото: ФК Металіст 1925

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Киеве свой дебютный матч в Первой лиге в качестве тренера провел Патрик ван Леувен. Его "Металлист 1925" к этому туру в нынешнем чемпионате не побеждал. ЮКСА в понедельник проявила характер. Подопечные Чирикала смогли переиграть "Мариуполь", хотя по ходу встречи проигрывали 0:2. У харьковчан среди всех клубов Первой лиги наиболее мощный состав, но с результатами существенные проблемы.

Гости активно начали матч, но довести свои атаки до логического завершения не удавалось. Игровое преимущество было на стороне харьковчан. Много ошибались в заключительной трети поля гости. На 19-й минуте в дальний угол пробивал Борячук, но мимо ворот. Подопечные Чирикала прежде всего сосредотачивались на игре в защите и ожидали своих шансов в контригре. Ближе к середине тайма "крестоносцы" смогли выровнять игру. Было много борьбы и никто не хотел уступать. На 38-й минуте из-за пределов штрафной пробивал Обинайя, но уверенно сыграл Федотов. На перерыв соперники ушли без голов.

Во второй половине встречи после серии замен хозяева заиграли активнее, но моментов так и не было. От "Металлиста 1925" ожидали большего. Состав уровня УПЛ, а игры нет. В защите "крестоносцы" играли уверенно, но и подопечные ван Леувена особых проблем им не создавали. В итоге игра завершилась без голов. Когда же будут побеждать харьковчане?

Первая лига. Группа Б

ЮКСА – "Металлист 1925" 0:0

ЮКСА: Федотов – Синегуб, Юзефович, Махнев, Казаков, Евдокимов, Зозуля, Приходько, Ховайко, Харченко, Матеус

"Металлист 1925": Мозиль - Капинус, Имереков, Снурницын, Обинайя, Чурко, Юрченко, Ари, Борячук, Овусу

По теме
yellow-arrow
Рух отдаст молодого защитника в аренду
yellow-arrow
Свежий выпуск программы Украина футбольная с Олегом Федорчуком
yellow-arrow
Металлист 1925 подпишет форварда Зари - Источник
Металлист 1925 (Харьков) ЮКСА (Тарасовка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
aleks68
01.09.2024 в 15:16
"любимый"клуб жажи "фаворит"первой лиги опять обделался
Ответить
2
2
Вернуться к новостям
Комментарии 2
aleks68
01.09.2024 в 15:16
"любимый"клуб жажи "фаворит"первой лиги опять обделался
Ответить
2
2
avatar
Американец 2000 (Харьков)
01.09.2024 в 21:46
Ты должен помнить , что это не только любимый клуб дбла жажы , но и миллионов нормальных харьковчан !!! Так что не надо злорадствовать временным неудачам команды (((((
sticker
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости