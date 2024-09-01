Первая лига. Диназ – Мариуполь 1:4. Без шансов для вышгородцев

Вышгородцы под руководством Рябоконя на старте сезона не впечатляют."Диназ" – единственная команда текущего чемпионата, игроки которой еще не забивали. "Мариуполь" в прошлом туре выигрывал 2:0 у ЮКСА, но в итоге проиграл. Подвел свою команду Дмитрий Пуды, который сегодня не мог играть из-за дисквалификации. Отметим появление в стартовом составе хозяев Александра Батальского, в прошлом сезоне игравшего за приазовцев.

Уже на 18 минуте гости смогли открыть счет. Защитники вышгородцев не уследили за Зубковым, который подставил ногу и переправил мяч в сетку – 0:1. У подопечных Рябоконя и сегодня были существенные проблемы с конструктивом. Не было заметно, за счет чего хозяева поля хотят забивать. До Батальского мяч очень редко доходил.На 43-й минуте Богданов со штрафного подал на Харжевского и после передачи защитника в падении переправил мяч в сетку Петренко – 0:2.

Второй тайм уже превращался в формальность, ведь подопечные Рябоконя сейчас не в состоянии отыграться с 0:2. А вот приазовцы в начале второй половины встречи довели счет до разгромного. После шикарной передачи Демченко выход один на один реализовал Малаки – 0:3. До разгромного счет довел Пентелейчук – 0:4. На гол престижа хозяева все-таки наиграли. Мяч в свой актив записал Старенький – 1:4. Для вышгородцев это дебютный гол в нынешнем чемпионате.

В итоге солидная победа "Мариуполя".

Первая лига. Группа Б. Четвертый тур

"Диназ" - "Мариуполь" 1:4

Голы: Старенький (84) - Зубков (18), Петренко (43), Малаки (53), Пентелейчук (78)

"Диназ": Дмитроченко – Волошин, Литвинов, Котуха, Огиря, Чепурненко, Мораренко, Коваленко, Борисенко, Батальский, Картушов

Мариуполь: Караващенко - Шушко, Терехов, Харжевский, Малаки, Задоя, Богданов, Демченко, Зубков, Савин, Петренко