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Первая лига. Минай – Подолье 0:0. Даже на гол не наиграли
Последняя игра тура
Фото: ФК Поділля
"Минай" в прошлом туре потерпел первое поражение в чемпионате, уступив в гостях "Агробизнесу". "Подолье" неделю назад тоже очков не набрало, проиграв дома "Буковине". У хмельницкого клуба одно из самых надежных в группе защитное звено: два пропущенных гола в трех матчах.
В первой половине встречи было много борьбы, но с конструктивом у обеих команд были существенные проблемы. У гостей можно вспомнить опасный удар Савченко, но он в створ ворот попасть не смог. Ужгородцы создали несколько полумоментов, но по-настоящему угрожать воротам Непогодова они не смогли. На перерыв соперники ушли без голов. Логический итог, если учесть развитие событий в первом тайме.
К сожалению, после перерыва характер игры не изменился. Борьбы было много, но до голевых моментов дело не доходило. После середины второго тайма хозяева поля добавили в активности, но последней передачи подопечным Любеновича не хватало. В итоге нулевая ничья.
Первая лига. Группа А. Четвертый тур
"Минай" - "Подолье" 0:0
"Минай": Бандура, Прокопчук, Чуев, Дмитрук, Дворовенко, Матюшенко, Шалфеев, Головкин, Кулиш, Ременяк, Гуничев
"Подолье": Непогодов, Чушенко, Шкиндер, Веремиенко, Симинин, Цыбульник, Снижко, Савченко, Корешков, Гемега, Шаврин
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