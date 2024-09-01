Первая лига. Минай – Подолье 0:0. Даже на гол не наиграли

"Минай" в прошлом туре потерпел первое поражение в чемпионате, уступив в гостях "Агробизнесу". "Подолье" неделю назад тоже очков не набрало, проиграв дома "Буковине". У хмельницкого клуба одно из самых надежных в группе защитное звено: два пропущенных гола в трех матчах.

В первой половине встречи было много борьбы, но с конструктивом у обеих команд были существенные проблемы. У гостей можно вспомнить опасный удар Савченко, но он в створ ворот попасть не смог. Ужгородцы создали несколько полумоментов, но по-настоящему угрожать воротам Непогодова они не смогли. На перерыв соперники ушли без голов. Логический итог, если учесть развитие событий в первом тайме.

К сожалению, после перерыва характер игры не изменился. Борьбы было много, но до голевых моментов дело не доходило. После середины второго тайма хозяева поля добавили в активности, но последней передачи подопечным Любеновича не хватало. В итоге нулевая ничья.

Первая лига. Группа А. Четвертый тур

"Минай" - "Подолье" 0:0

"Минай": Бандура, Прокопчук, Чуев, Дмитрук, Дворовенко, Матюшенко, Шалфеев, Головкин, Кулиш, Ременяк, Гуничев

"Подолье": Непогодов, Чушенко, Шкиндер, Веремиенко, Симинин, Цыбульник, Снижко, Савченко, Корешков, Гемега, Шаврин