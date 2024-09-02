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Ван Леувен: В Украине все команды пытаются играть в футбол

Первая лига

Наставник желто-синих – о первых впечатлениях от работы в клубе и матче с ЮКСА

Ван Леувен: В Украине все команды пытаются играть в футбол

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Патрик ван Леувен пообщался с прессой.

“На этой неделе, как и с первых дней моей работы в "Металлисте 1925", мы работали над тем, как я люблю играть. Контроль мяча, атаки через фланги, стремимся построить свой футбол.

Что касается знакомства с командой, то имена и фамилии всех игроков я уже знаю. Команда очень хорошо работала на этой неделе. Футболисты много двигались с мячом и без мяча. Я думаю, что им уже стало легче выполнять упражнения.

Я люблю, чтобы моя команда играла с мячом. Обеспечить это можно благодаря организации игры, чтобы вся команда постоянно участвовала в игре. Не должно быть такого, чтобы один или два игрока решали судьбу матчей".

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"Первая лига – это другой стиль футбола. Часто команды больше полагаются на физику. То, что я вижу в Украине – все команды пытаются играть в футбол. Это нам подходит.

[О матче с ЮКСА] У нас было больше моментов, я думаю, что команда хорошо играла, нам нужно было реализовать эти моменты. Как я помню, у нас было 5-6 шансов, где могли открыть счет. Я только неделю работал с командой, так что для футболистов это комплимент, что они смогли эти моменты организовать.

Мы должны увеличивать темп, чтобы быстрее обыгрывать соперников. Я это сказал команде, они не должны опускать голову. И также должны задаться вопросом: почему я не был на месте, когда мог забить первый гол”, – заявил тренер.

В трех турах харьковская команда набрала 2 балла.

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Металлист 1925 (Харьков) Патрик ван Леувен
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Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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ero-ua
02.09.2024 в 01:20
❤️Здесь вы можете сн­ять с девушки одежду и увидеть ее обна­женной) Рекомендую попробовать ➤ Ja.cat/eroua
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Комментарии 1
avatar
ero-ua
02.09.2024 в 01:20
❤️Здесь вы можете сн­ять с девушки одежду и увидеть ее обна­женной) Рекомендую попробовать ➤ Ja.cat/eroua
Ответить
0
0

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