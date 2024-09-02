Ван Леувен: В Украине все команды пытаются играть в футбол

Патрик ван Леувен пообщался с прессой.

“На этой неделе, как и с первых дней моей работы в "Металлисте 1925", мы работали над тем, как я люблю играть. Контроль мяча, атаки через фланги, стремимся построить свой футбол.

Что касается знакомства с командой, то имена и фамилии всех игроков я уже знаю. Команда очень хорошо работала на этой неделе. Футболисты много двигались с мячом и без мяча. Я думаю, что им уже стало легче выполнять упражнения.

Я люблю, чтобы моя команда играла с мячом. Обеспечить это можно благодаря организации игры, чтобы вся команда постоянно участвовала в игре. Не должно быть такого, чтобы один или два игрока решали судьбу матчей".