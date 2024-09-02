Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ван Леувен: В Украине все команды пытаются играть в футбол
Наставник желто-синих – о первых впечатлениях от работы в клубе и матче с ЮКСА
Фото: ФК Металіст 1925
Патрик ван Леувен пообщался с прессой.
“На этой неделе, как и с первых дней моей работы в "Металлисте 1925", мы работали над тем, как я люблю играть. Контроль мяча, атаки через фланги, стремимся построить свой футбол.
Что касается знакомства с командой, то имена и фамилии всех игроков я уже знаю. Команда очень хорошо работала на этой неделе. Футболисты много двигались с мячом и без мяча. Я думаю, что им уже стало легче выполнять упражнения.
Я люблю, чтобы моя команда играла с мячом. Обеспечить это можно благодаря организации игры, чтобы вся команда постоянно участвовала в игре. Не должно быть такого, чтобы один или два игрока решали судьбу матчей".
"Первая лига – это другой стиль футбола. Часто команды больше полагаются на физику. То, что я вижу в Украине – все команды пытаются играть в футбол. Это нам подходит.
[О матче с ЮКСА] У нас было больше моментов, я думаю, что команда хорошо играла, нам нужно было реализовать эти моменты. Как я помню, у нас было 5-6 шансов, где могли открыть счет. Я только неделю работал с командой, так что для футболистов это комплимент, что они смогли эти моменты организовать.
Мы должны увеличивать темп, чтобы быстрее обыгрывать соперников. Я это сказал команде, они не должны опускать голову. И также должны задаться вопросом: почему я не был на месте, когда мог забить первый гол”, – заявил тренер.
В трех турах харьковская команда набрала 2 балла.
Популярное сейчас
- Левый Берег выгрызает победу над Вересом, Динамо переигрывает ЛНЗ. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Матч Кривбасс – Шахтер перенесен. Команды доиграют игру в одну из резервных дат
- 25 минут игрового времени. Стали известны оценки Мудрика за матч против Кристал Пэлас
- Металлист 1925 прекратил сотрудничество с воспитанником Шахтера
- АПЛ. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 0:3. Без шансов для хозяев
- Кривбасс – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура УПЛ
Комментарии 1