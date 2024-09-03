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Журналист – о Металлисте: Нет никакого финансирования от Ярославского. Клуб пытается закрывать долги
Игорь Цыганык рассказал, как харьковская команда пытается выжить
Фото: ФК Металлист
Комментатор раскрыл детали материальной поддержки коллектива в непростые времена.
"Металлист" финансирует сейчас Красников, за счет трансферов, которые удалось и удается сделать. На клуб сейчас наложен трансферный бан, потому что есть определенные обязательства перед бразильцами, которых в свое время набрал "Металлист", когда выиграл Первую лигу. А сейчас, как мы видим, нет никакого финансирования от Ярославского. Как следствие клуб пытается закрывать долги. Есть очень перспективные футболисты”, – рассказал журналист в программе Цыганык LIVE.
"Желто-синие" набрали 3 очка в 4-х матчах группы А Первой лиги.
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