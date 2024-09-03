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Журналист – о Металлисте: Нет никакого финансирования от Ярославского. Клуб пытается закрывать долги

Первая лига
Обновлено

Игорь Цыганык рассказал, как харьковская команда пытается выжить

Журналист – о Металлисте: Нет никакого финансирования от Ярославского. Клуб пытается закрывать долги

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Комментатор раскрыл детали материальной поддержки коллектива в непростые времена.

"Металлист" финансирует сейчас Красников, за счет трансферов, которые удалось и удается сделать. На клуб сейчас наложен трансферный бан, потому что есть определенные обязательства перед бразильцами, которых в свое время набрал "Металлист", когда выиграл Первую лигу. А сейчас, как мы видим, нет никакого финансирования от Ярославского. Как следствие клуб пытается закрывать долги. Есть очень перспективные футболисты”, – рассказал журналист в программе Цыганык LIVE.

Читайте такжеСМИ: Ярославский охладел к футболу, за Металлист отвечает Красников

"Желто-синие" набрали 3 очка в 4-х матчах группы А Первой лиги.

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Александр Ярославский Евгений Красников Игорь Цыганык Металлист (Харьков)
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Источник:
Ігор Циганик
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
03.09.2024 в 09:15
От клоун.Першу лігу, можна вигравати і без бразильців. Доведено Інгульцем))Раз вже сам цих понтів захотів, то хоть оплати їх, не залишай боргів.
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Комментарии 2
жека-киев (биг виладж)
03.09.2024 в 09:15
От клоун.Першу лігу, можна вигравати і без бразильців. Доведено Інгульцем))Раз вже сам цих понтів захотів, то хоть оплати їх, не залишай боргів.
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avatar
Просто Квашин (Харків)
03.09.2024 в 08:40
черговий ФК труп....
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