Журналист – о Металлисте: Нет никакого финансирования от Ярославского. Клуб пытается закрывать долги

Комментатор раскрыл детали материальной поддержки коллектива в непростые времена.

"Металлист" финансирует сейчас Красников, за счет трансферов, которые удалось и удается сделать. На клуб сейчас наложен трансферный бан, потому что есть определенные обязательства перед бразильцами, которых в свое время набрал "Металлист", когда выиграл Первую лигу. А сейчас, как мы видим, нет никакого финансирования от Ярославского. Как следствие клуб пытается закрывать долги. Есть очень перспективные футболисты”, – рассказал журналист в программе Цыганык LIVE.