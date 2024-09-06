Встреча лидера и третьей команды группы Б. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Завтра продолжится пятый тур Первой лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию анонс противостояния. Матч СК "Полтавы" перенесли на субботу в связи с трехдневным трауром в Полтавской области по погибшим в результате ужасного теракта - ракетного удара РФ 3 сентября 2024 года.

Группа А

"Подолье" - "Прикарпатье"

07.09.2024. 15:00. "Подолье". Хмельницкий

В Хмельницком четвертая команда группы будет принимать предпоследнюю. "Подолье" не могу выиграть три матча подряд. В прошлом туре подопечные Костышина сыграли вничью против "Миная" – 0:0. Моментами команда выглядела неплохо, но были и провальные отрезки. Коллектив из Хмельницкого в защите играет неплохо, а вот с атакой проблемы - всего два гола. "Прикарпатье" имеет в своем активе один зачетный пункт. В прошлом туре коллектив из Ивано-Франковска минимально уступил "Агробизнесу". Подопечные Рыпана создали ряд моментов, но не смогли их реализовать. Смогут ли футболисты "Прикарпатья" впервые в сезоне победить?

Группа Б

"Полтава" - "Виктория"

05.09.2024. 13:00. "Молодежный". Полтава

В Полтаве первая команда группы будет принимать третью. В случае победы сумчане смогут даже подняться на первое место. Отметим, что обе команды в нынешнем чемпионате еще не проигрывали. Полтавчане в прошлом туре разочаровали своей игрой против "Металлурга" – 0:0. Слишком пассивно в Запорожье играли подопечные Сысенко и на победу никак не наиграли. "Виктория" в большинстве разобралась с "Кудровкой" – 2:0. С наилучшей стороны проявил себя новичок команды Руслан Паламар. В межсезонье соперники встречались между собой в спарринге. Тогда коллектив из Сум победил – 2:0. Сейчас сложно отдать кому-то предпочтение, но игра обещает быть интересной.

"Кудровка" - "Кремень"

07.09.2024. Буча. "Юбилейный"

После поражения от "Виктории" руководство "Кудровки" приняло решение уволить Романа Локтионова. И.о.главного тренера назначили Василия Баранова, который тренировал команду во Второй лиге. Коллектив из Черниговской области пока занимает пятое место и имеет в своем активе четыре зачетных пункта. "Кремень" в прошлом туре не играл. Подопечные Климовьского набрали всего одно очко, когда смогли сыграть вничью с "Металлистом 1925". Обе команды играют не слишком удачно на старте сезона, поэтому рассчитывать на результативный футбол не стоит. Молодые футболисты "Кремня" доказали, что с ними следует считаться. Легкой победы "Кудровке" точно не стоит ждать. Отметим, что хозяевам из-за дисквалификации не сможет помочь Коркишко.

"Металлист 1925" - "Диназ"

07.09.2024. 17:00. Киев. "Арена Левый Берег"

Первая домашняя игра для "Металлиста 1925" в нынешнем чемпионате. Харьковчане на старте сезона разочаровывают своей игрой и результатами. "Металлист 1925" пока не выигрывал в Первой лиге. В прошлом туре подопечные Патрика ван Леувена сыграли вничью с ЮКСА – 0:0. Отрезками харьковчане выглядели неплохо, но в игре команды еще очень много проблем. За именами у "Металлиста 1925" самый мощный состав среди всех участников Первой лиги, но игры нет. "Диназ" под руководством Рябоконя тоже не впечатляет. Вышгородцы набрали всего одно очко и занимают последнее место. Сразу семь мячей пропустили футболисты вышгородского клуба, а забили всего один. Если "Металлист 1925" не победит, то о каких амбициях можно говорить?