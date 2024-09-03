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Металлист 1925 подпишет форварда Зари - Источник

Первая лига

Харьковчане усилятся очередным игроком из УПЛ

Металлист 1925 подпишет форварда Зари - Источник

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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"Металлист 1925" подпишет форварда "Зари" Владислава Бугая. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Детали возможного сотрудничества не разглашаются.

26-летний Бугай выступает за "Зарю" с лета 2023 года. В минувшем сезоне он провел 19 матчей за луганчан и забил 1 гол. В нынешней кампании он на поле не появлялся. Transfermarkt оценивает футболиста в 300 тысяч евро.

Напомним, Бугай играл за юношеские команды "Шахтера", в том числе в Юношеской лиге УЕФА (4 поединка – 1 гол). Также он защищал цвета МФК "Николаева", "Черноморца", Буковины", "Мариуполя" и "Львова".

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Заря (Луганск) Металлист 1925 (Харьков) Владислав Бугай Игорь Бурбас
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
03.09.2024 в 11:49
Без лоха і жизнь плоха))Водять цього Носова за носа. Тратить як в Олександрії, а де чекушка і де Олександрія
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
03.09.2024 в 11:49
Без лоха і жизнь плоха))Водять цього Носова за носа. Тратить як в Олександрії, а де чекушка і де Олександрія
Ответить
0
1

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