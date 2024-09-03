Металлист 1925 подпишет форварда Зари - Источник

"Металлист 1925" подпишет форварда "Зари" Владислава Бугая. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Детали возможного сотрудничества не разглашаются.

26-летний Бугай выступает за "Зарю" с лета 2023 года. В минувшем сезоне он провел 19 матчей за луганчан и забил 1 гол. В нынешней кампании он на поле не появлялся. Transfermarkt оценивает футболиста в 300 тысяч евро.

Напомним, Бугай играл за юношеские команды "Шахтера", в том числе в Юношеской лиге УЕФА (4 поединка – 1 гол). Также он защищал цвета МФК "Николаева", "Черноморца", Буковины", "Мариуполя" и "Львова".