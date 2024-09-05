Игра тура в Каменце-Подольском. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Завтра сыграют три матча пятого тура Первой лиги. С особым интересом ожидаем игры в Каменце-Подольском. Вашему вниманию анонс противостояний.

Группа А

"Эпицентр" - "Буковина"

06.09. 2024. 15:00. Каменец-Подольский. Стадион "им. Г. Тонкочеева"

Безусловно, это самый ожидаемый матч тура в Первой лиге. Команды имеют по семь очков и делят второе и третье места. "Эпицентр" в прошлом туре разочаровал. Подопечные Нагорняка после уверенной победы над "Хустом" не смогли даже забить "Металлисту" - 0:0. В этом противостоянии у "Эпицентра" ощущались существенные проблемы с игрой в заключительной трети поля. Это странно, ведь команда Нагорняка в своей группе забила больше голов. "Буковина" постепенно начинает прибавлять. Коллектив Кривенцова два матча подряд выиграл с одинаковым счетом – 1:0. Безусловно, к игре команды в атаке много вопросов, а вот в защите "Буковина" играет надежно. "Эпицентр" всегда сильно играет дома, но справиться с защитой коллектива из Черновцов будет непросто. Черновицкой команде в Каменец-Подольском не помогут дисквалифицированный защитник Андрей Бусько и травмированные полузащитники Богдан Бойчук и Даниил Голуб.

"Минай" - "Нива"

06.09.2024. 16:00. "Минай". Минай

За два предыдущих тура "Минай" набрал всего одно очко. К тому же подопечные Любеновича вылетели из Кубка Украины. Непростой период сейчас переживают ужгородцы. В матче с "Подольем" только после часа игрового времени начали появляться моменты у футболистов "Миная". "Нива" в прошлом туре уступила "Буковине". Даже в большинстве коллектив из Тернополя не смог создать своему сопернику проблем. Стабильности в игре команды на старте сезона нет. Без Андрея Ризныка в атаке было все очень грустно. Ожидаем большое количество борьбы, но вряд ли увидим результативную игру.

Группа Б

"Мариуполь" - "Металлург"

06.09.2024. 13:00. "Колос". Борисполь

Досадное поражение от ЮКСА не повлияло на психологическое состояние "Мариуполя". Приазовцы в прошлом туре без проблем разобрались с "Диназом" – 4:1. Постепенно по игре подопечные Красноперова прибавляют. Эти три очка позволили команде подняться на четвёртое место. Запорожцы неделю назад приятно удивили всех качественной игрой против "Полтавы". Подопечные Шаповалова против лидера группы пытались играть с позиции силы. Голевых моментов было немного, но постепенно запорожцы прогрессируют. Лидером "Металлурга" был Ахмед Алибеков, который дважды мог забивать. На выезде против "Мариуполя" запорожцам будет непросто, но навязать борьбу у них есть шансы.