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Свежий выпуск программы Украина футбольная с Олегом Федорчуком

Первая лига

Информационно-аналитическая программа ПФЛ

Свежий выпуск программы Украина футбольная с Олегом Федорчуком

Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.

Новый выпуск передачи от 02.09.2024.

Гость программы - известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук.

В выпуске:

  • Скупой на голы четвертый тур Первой лиги, лидерство "Агробизнеса";
  • Победы "Мариуполя" и "Буковины", засуха на Банникова;
  • "Реал Фарма" наконец-то побеждает, "Чайка" пребывает на пике.

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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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