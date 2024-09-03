Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свежий выпуск программы Украина футбольная с Олегом Федорчуком
Информационно-аналитическая программа ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.
Новый выпуск передачи от 02.09.2024.
Гость программы - известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук.
В выпуске:
- Скупой на голы четвертый тур Первой лиги, лидерство "Агробизнеса";
- Победы "Мариуполя" и "Буковины", засуха на Банникова;
- "Реал Фарма" наконец-то побеждает, "Чайка" пребывает на пике.
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Источник:ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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