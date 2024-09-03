Кудровка уволила главного тренера

Главный тренер " Кудровки " Роман Локтионов покидает пост главного тренера команды, сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с Локтионовым уходит из команды и его помощник Дмитрий Назаренко.

Исполняющим обязанности главного тренера "Кудровки" назначен Василий Баранов.

Напомним, что Роман Локтионов был назначен главным тренером в ноябре прошлого года. Под его руководством команда боролась в чемпионской группе Первой лиги Украины сезона 2023/24 и завершила сезон на 6 месте.

В новом сезоне 2024/25, после четырех туров, команда занимает 5 позицию в турнирной таблице.