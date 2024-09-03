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Кудровка уволила главного тренера

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Роман Локтионов со своим помощником покидает команду

Кудровка уволила главного тренера

t.me/fc_Kudrivka

Новина українською

Главный тренер "Кудровки" Роман Локтионов покидает пост главного тренера команды, сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с Локтионовым уходит из команды и его помощник Дмитрий Назаренко.

Исполняющим обязанности главного тренера "Кудровки" назначен Василий Баранов.

Напомним, что Роман Локтионов был назначен главным тренером в ноябре прошлого года. Под его руководством команда боролась в чемпионской группе Первой лиги Украины сезона 2023/24 и завершила сезон на 6 месте.

В новом сезоне 2024/25, после четырех туров, команда занимает 5 позицию в турнирной таблице.

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Роман Локтионов ФК Кудровка
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Источник:
ТГ-канал Кудровки
Опубликовал: Михаил Черныш
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