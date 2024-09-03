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Кудровка уволила главного тренера
Роман Локтионов со своим помощником покидает команду
t.me/fc_Kudrivka
Главный тренер "
Вместе с Локтионовым уходит из команды и его помощник Дмитрий Назаренко.
Исполняющим обязанности главного тренера "Кудровки" назначен Василий Баранов.
Напомним, что Роман Локтионов был назначен главным тренером в ноябре прошлого года. Под его руководством команда боролась в чемпионской группе Первой лиги Украины сезона 2023/24 и завершила сезон на 6 месте.
В новом сезоне 2024/25, после четырех туров, команда занимает 5 позицию в турнирной таблице.
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