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Металлист 1925 подпишет экс-защитника Днепра-1
Сергей Горбунов продолжит карьеру в Харькове
Фото: СК Дніпро-1
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Кроме основной позиции левого защитника 30-летний футболист может сыграть на обоих флангах полузащиты.
Горбунов провел в "Днепре-1" последние 2 сезона. Он отыграл 28 матча за команду и забил 3 гола.
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Источник:Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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жажа_the_best (Харьков)
03.09.2024 в 23:28
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