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Металлист 1925 подпишет экс-защитника Днепра-1

Первая лига

Сергей Горбунов продолжит карьеру в Харькове

Металлист 1925 подпишет экс-защитника Днепра-1

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

"Металлист 1925" подпишет экс-защитника "Днепра-1" Сергея Горбунова, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Кроме основной позиции левого защитника 30-летний футболист может сыграть на обоих флангах полузащиты.

Горбунов провел в "Днепре-1" последние 2 сезона. Он отыграл 28 матча за команду и забил 3 гола.

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Сергей Горбунов Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
03.09.2024 в 23:28
Банда хорошая собираецца в Первой Столице! Скоро будем драть и шахтер и динама. Вижу уже слезу у ахметоффа на реснице! А суркис кричит по ночам Мама Мама!
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Комментарии 3
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жажа_the_best (Харьков)
03.09.2024 в 23:28
Банда хорошая собираецца в Первой Столице! Скоро будем драть и шахтер и динама. Вижу уже слезу у ахметоффа на реснице! А суркис кричит по ночам Мама Мама!
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0
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
03.09.2024 в 23:40
...петросян... ти говорив, що не тікаєш з Харкова, а їдеш в бєлгород "драть" кадирівців... ...і шо ? .. тебе бачили, коли ти ранком виходив з кадирівської казарми в овечій шкурі..... навіть в козойобів вже не стоїть на твоє 57-річне 10-ти сантиметрове очко....
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aleks68
03.09.2024 в 23:58
сосать будете у ахметова и суркиса.иди подмываться падаль
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