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Хуст снимется с чемпионата Первой лиги, - СМИ
Причина банальна
Фото: ФК Хуст
Причина такого решения банальна – финансовые сложности.
Отмечается, что официальное заявление по этому поводу клуб сделает в ближайшее время.
Разговоры вокруг снятия "Хуста" ходили еще в июле, но команда в итоге начала новый сезон и успела отыграть три матча в Первой лиге и поединок Кубка Украины.
Сейчас "Хуст" занимает последнее место в группе А Первой лиги. В активе команды ноль очков.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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