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Хуст снимется с чемпионата Первой лиги, - СМИ

Первая лига

Причина банальна

Хуст снимется с чемпионата Первой лиги, - СМИ

Фото: ФК Хуст

Новина українською

ФК "Хуст" прекратит свое выступление в Первой лиге Украины, сообщает ТаТоТаке.

Причина такого решения банальна – финансовые сложности.

Отмечается, что официальное заявление по этому поводу клуб сделает в ближайшее время.

Разговоры вокруг снятия "Хуста" ходили еще в июле, но команда в итоге начала новый сезон и успела отыграть три матча в Первой лиге и поединок Кубка Украины.

Сейчас "Хуст" занимает последнее место в группе А Первой лиги. В активе команды ноль очков.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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