Теневой спонсор тернопольской Нивы начинает работу над усилением состава

Издание "Спортивка" сообщает, что бизнесмен Роман Михайлив нацелен развивать клуб из Тернополя. Источник отмечает, что он мог стать "теневым спонсором" коллектива еще несколько месяцев назад, но реальные действия начинаются только сейчас.

Журналист Дмитрий Венков заявил, что в "Ниве" уже наблюдаются определенные кадровые движения, связанные с усилением команды.

На просмотре в клубе находится вингер "Буковины" Богдан Гора, а также центральный хавбек с опытом выступлений в "Ворскле" Родион Посевкин, ныне принадлежащий "Горняк-Спорту". В прошлом году Роман Михайлив предлагал 2 млн евро за приобретение ФК "Львов", но владелец аутсайдера УПЛ 2022/23 хотел получить 2,5 млн. Предприниматель рассматривал вариант создания "нового" "Львова", но пока фокусируется на "Ниве".