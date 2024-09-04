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В Хусте подтвердили информацию о снятии с Первой лиги

Первая лига

Главный тренер команды сделал четкое заявление

В Хусте подтвердили информацию о снятии с Первой лиги

Фото: ФК Хуст

Новина українською

Главный тренер ФК "Хуст" Владимир Цыткин подтвердил информацию о снятии клуба с чемпионата Первой лиги.

"Это правда. Сегодня распускаем команду. Президент вчера принял решение", - сказал наставник закарпатской команды в комментарии Українському футболу.

В июле ходили разговоры, что клуб имел планы объединиться с тернопольскими "Подолянами", однако в итоге вошел в сезон отдельно.

Сейчас "Хуст" занимает последнее, девятое место в турнирной таблице группы А Первой лиги Украины, имея ноль очков.

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Владимир Цыткин ФК Хуст
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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