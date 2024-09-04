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Президент ПФЛ: Решение Хуста оказалось неожиданным
Александр Каденко - о решении перволигового клуба сняться с чемпионата
Фото: dynamo.kiev.ua
Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал решение руководства ФК "Хуст" прекратить выступления в перволиговом первенстве Украины.
"Хуст" оказался непоследовательным. Еще после вылета во Вторую лигу после завершения прошлого сезона закарпатцы собирались сняться с соревнований под эгидой ПФЛ. Даже оформили своим игрокам статус свободных агентов.
Когда же сошла с дистанции "Дружба" и стало возможным возвращение "Хуста" в Первую лигу, то "горожане" заверили меня, что никаких проблем с их участием не будет. И вот такой конфуз уже на старте сезона.
Жду официальное письмо от ФК "Хуст", затем Центральный Совет ПФЛ примет решение о снятии закарпатцев с турнира.
Конечно, это создаст определенные проблемы при определении участников второго этапа перволигового первенства, ведь теперь в группе "А" будет на одну команду меньше, но думаю, что найдем выход из этого положения", - сказал Каденко.
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