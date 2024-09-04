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Президент ПФЛ: Решение Хуста оказалось неожиданным

Первая лига

Александр Каденко - о решении перволигового клуба сняться с чемпионата

Президент ПФЛ: Решение Хуста оказалось неожиданным

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал решение руководства ФК "Хуст" прекратить выступления в перволиговом первенстве Украины.

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"Хуст" оказался непоследовательным. Еще после вылета во Вторую лигу после завершения прошлого сезона закарпатцы собирались сняться с соревнований под эгидой ПФЛ. Даже оформили своим игрокам статус свободных агентов.

Когда же сошла с дистанции "Дружба" и стало возможным возвращение "Хуста" в Первую лигу, то "горожане" заверили меня, что никаких проблем с их участием не будет. И вот такой конфуз уже на старте сезона.

Жду официальное письмо от ФК "Хуст", затем Центральный Совет ПФЛ примет решение о снятии закарпатцев с турнира.

Конечно, это создаст определенные проблемы при определении участников второго этапа перволигового первенства, ведь теперь в группе "А" будет на одну команду меньше, но думаю, что найдем выход из этого положения", - сказал Каденко.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Fata Morgana (Запорожье)
04.09.2024 в 13:30
Вот не знаю как там у вас в ПФЛ но думаю правильным было бы с клубов, подавшим заявку на участие в первенстве, в обязательном порядке брать некую сумму залога. И в случае его добровольного снятия эти деньги оставались бы на счету ПФЛ для решения необходимых вопросов лиги. Причём сумма залога должна быть настолько весома чтобы хозяева клубов сперва ооччень долго "почухывали бы свои репы" прежде чем снимать свои команды!
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Комментарии 1
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Fata Morgana (Запорожье)
04.09.2024 в 13:30
Вот не знаю как там у вас в ПФЛ но думаю правильным было бы с клубов, подавшим заявку на участие в первенстве, в обязательном порядке брать некую сумму залога. И в случае его добровольного снятия эти деньги оставались бы на счету ПФЛ для решения необходимых вопросов лиги. Причём сумма залога должна быть настолько весома чтобы хозяева клубов сперва ооччень долго "почухывали бы свои репы" прежде чем снимать свои команды!
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