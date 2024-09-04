Президент ПФЛ: Решение Хуста оказалось неожиданным

Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал решение руководства ФК "Хуст" прекратить выступления в перволиговом первенстве Украины.

"Хуст" оказался непоследовательным. Еще после вылета во Вторую лигу после завершения прошлого сезона закарпатцы собирались сняться с соревнований под эгидой ПФЛ. Даже оформили своим игрокам статус свободных агентов.

Когда же сошла с дистанции "Дружба" и стало возможным возвращение "Хуста" в Первую лигу, то "горожане" заверили меня, что никаких проблем с их участием не будет. И вот такой конфуз уже на старте сезона.

Жду официальное письмо от ФК "Хуст", затем Центральный Совет ПФЛ примет решение о снятии закарпатцев с турнира.

Конечно, это создаст определенные проблемы при определении участников второго этапа перволигового первенства, ведь теперь в группе "А" будет на одну команду меньше, но думаю, что найдем выход из этого положения", - сказал Каденко.