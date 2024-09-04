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Минай подпишет воспитанника Динамо - Источник

Первая лига

Евгений Рязанцев продолжит карьеру в закарпатском клубе

Минай подпишет воспитанника Динамо - Источник

Фото: ФК Металіст

Новина українською

Бывший нападающий "Металлиста" Евгений Рязанцев станет игроком "Миная", сообщает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.

По данным источника, 22-летний украинец подпишет трехлетний контракт с закарпатским клубом. При этом между сторонами будет договоренность, что игрока не станут удерживать в клубе, в случае поступления ему выгодных предложений.

Ранее Рязанцев находился на просмотре в "Черноморце", однако стороны не смогли договориться о сотрудничестве и футболист покинул расположение "моряков".

Предыдущим клубом Рязанцева был "Металлист", который он покинул этим летом. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром харьковчан.

Также добавим, что Евгений - воспитанник киевского "Динамо", но за первую команду "бело-синих" так и не сыграл.

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ФК Минай Евгений Рязанцев
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Источник:
Telegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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