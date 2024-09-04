Тренер Хуста: Все игроки получат статус свободных агентов

Главный тренер "Хуста" Владимир Цыткин подтвердил, что матч 5-го тура его команды с "Металлистом" не состоится.

"Да, мне вчера клубное руководство сообщило, что из-за финансовых трудностей "Хуст" вынужден прекратить участие в перволиговом первенстве. Поэтому завтра не сыграем с харьковчанами. Сейчас вот занимаемся оформлением нашим игрокам статуса свободных агентов.

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Конечно, обидно, ведь "Хуст" очень поздно начал подготовку к новому сезону, но это не помешало выполнить за короткое время большой объем работы", - сказал Цыткин.