Новичок для Кривенцова. Буковина подписала экс-игрока Металлиста 1925

Центральный защитник Никита Безуглый стал игроком "Буковины", сообщает пресс-служба перволигового клуба.

Соглашение с футболистом заключено на год с возможностью продления еще на один год.

Предыдущим его клубом был "Металлист 1925", который он покинул на днях. Всего в футболке харьковчан он провел 52 матча, забил 4 гола и отдал 1 ассист.

Никита Безуглый - воспитанник донецких клубов "Олимпик" и "Шахтер". С марта 2017 по январь 2022 защищал цвета киевской "Оболони", затем перебрался в "Металлист 1925". В харьковском коллективе он уже играл под руководством Валерия Кривенцова - ныне он возглавляет "желто-черных".

"Буковина" занимает 3-е место в группе А Первой лиги, набрав 7 очков в 4 матчах.