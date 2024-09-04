  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Новичок для Кривенцова. Буковина подписала экс-игрока Металлиста 1925
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новичок для Кривенцова. Буковина подписала экс-игрока Металлиста 1925

Первая лига

Центрбек нашел новый клуб

Новичок для Кривенцова. Буковина подписала экс-игрока Металлиста 1925

Фото: ФК Буковина

Новина українською

Центральный защитник Никита Безуглый стал игроком "Буковины", сообщает пресс-служба перволигового клуба.

Соглашение с футболистом заключено на год с возможностью продления еще на один год.

Предыдущим его клубом был "Металлист 1925", который он покинул на днях. Всего в футболке харьковчан он провел 52 матча, забил 4 гола и отдал 1 ассист.

Никита Безуглый - воспитанник донецких клубов "Олимпик" и "Шахтер". С марта 2017 по январь 2022 защищал цвета киевской "Оболони", затем перебрался в "Металлист 1925". В харьковском коллективе он уже играл под руководством Валерия Кривенцова - ныне он возглавляет "желто-черных".

"Буковина" занимает 3-е место в группе А Первой лиги, набрав 7 очков в 4 матчах.

По теме
yellow-arrow
Тренер Хуста: Все игроки получат статус свободных агентов
yellow-arrow
Минай подпишет воспитанника Динамо - Источник
yellow-arrow
Президент ПФЛ: Решение Хуста оказалось неожиданным
Буковина (Черновцы) Никита Безуглый
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Буковина
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости