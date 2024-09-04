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ПФЛ отменила один матч 5-го тура Первой Лиги, а еще один - перенесла

Первая лига
Обновлено

Речь о матчах Хуст - Металлист и Полтава - Виктория

ПФЛ отменила один матч 5-го тура Первой Лиги, а еще один - перенесла

pfl.ua

Новина українською

ПФЛ отменила два матча 5-го тура Первой лиги, которые должны были состояться на ближайших выходных.

Так, поединок между командами ФК "Хуст" - Металлист (Харьков) не состоится, потому что в ПФЛ обратился ФК Хуст с письмом о снятии с соревнований. ПФЛ решила признать этот матч таким, что не состоится.

Относительно матча 5 СК "Полтава" - "Виктория" (Сумы), в ПФЛ обратился СК "Полтава" по поводу его переноса в связи с трехдневным трауром в Полтавской области по погибшим в результате ужасного теракта - ракетного удара РФ 3 сентября 2024 года.

ПФЛ, принимая во внимание распоряжение Полтавской ОГА, учитывая согласие обоих клубов, решила перенести этот матч.

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ПФЛ СК Полтава Виктория (Сумы) Металлист (Харьков) ФК Хуст
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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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