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ПФЛ отменила один матч 5-го тура Первой Лиги, а еще один - перенесла
Речь о матчах Хуст - Металлист и Полтава - Виктория
pfl.ua
ПФЛ отменила два матча 5-го тура
Так, поединок между командами ФК "Хуст" - Металлист (Харьков) не состоится, потому что в ПФЛ обратился ФК Хуст с письмом о снятии с соревнований. ПФЛ решила признать этот матч таким, что не состоится.
Относительно матча 5 СК "Полтава" - "Виктория" (Сумы), в ПФЛ обратился СК "Полтава" по поводу его переноса в связи с трехдневным трауром в Полтавской области по погибшим в результате ужасного теракта - ракетного удара РФ 3 сентября 2024 года.
ПФЛ, принимая во внимание распоряжение Полтавской ОГА, учитывая согласие обоих клубов, решила перенести этот матч.
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