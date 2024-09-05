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Минай объявил о подписании воспитанника Динамо

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Этим летом он покинул "Металлист"

Минай объявил о подписании воспитанника Динамо

Фото: Instagram

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Бывший нападающий "Металлиста" Евгений Рязанцев перешел в "Минай", сообщает пресс-служба закарпатцев.

Срок действия контракта не разглашается. По данным Transfermarkt, соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

Рязанцев - воспитанник "Динамо", но за первую команду киевлян так и не сыграл. В августе 2020 он перешел в "Металлист", а с апреля по июнь 2022 он на правах аренды пребывал во второй команде испанской "Понферрадины".

В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром харьковчан, забив 11 голов. Этим летом он покинул харьковский клуб в статусе свободного агента.

Ранее Рязанцев находился на просмотре в "Черноморце", однако стороны не смогли договориться о сотрудничестве и футболист покинул расположение "моряков".

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ФК Минай Евгений Рязанцев
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Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Алина Ерофеева
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