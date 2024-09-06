  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Мариуполь - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мариуполь - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Мариуполь - Металлург: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 06.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Мариуполь - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: МФК Металург

Новина українською

В стартовом матче пятого тура Первой лиги приазовцы будут принимать запорожский "Металлург". Подопечные Олега Красноперова в прошлом туре разгромили "Диназ" – 4:1. Запорожцы сыграли качественный матч против лидера группы СК "Полтава" – 0:0. Фаворитами противостояния считаются хозяева, но у футболистов "Металлурга" есть все шансы навязать борьбу.

Начало игры – в 13:00. Прямая трансляция матча будет на телеканале DiviSport.

По теме
yellow-arrow
Эпицентр - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Минай - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Хуст – седьмой профессиональный клуб Украины, прекративший существование с 2023 года
Металлург (Запорожье) ФСК Мариуполь смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости