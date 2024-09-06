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Мариуполь - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Мариуполь - Металлург: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 06.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: МФК Металург
В стартовом матче пятого тура Первой лиги приазовцы будут принимать запорожский "Металлург". Подопечные Олега Красноперова в прошлом туре разгромили "Диназ" – 4:1. Запорожцы сыграли качественный матч против лидера группы СК "Полтава" – 0:0. Фаворитами противостояния считаются хозяева, но у футболистов "Металлурга" есть все шансы навязать борьбу.
Начало игры – в 13:00. Прямая трансляция матча будет на телеканале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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