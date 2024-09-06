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Эпицентр - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Эпицентр - Буковина: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 06.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Епіцентр
В Каменце-Подольском сыграют центральный матч пятого тура Первой лиги. "Эпицентр" в прошлом туре неожиданно не смог переиграть "Металлист" - 0:0. А вот "Буковина" постепенно прибавляет. Коллектив из Черновцов выиграл два матча подряд и не собирается останавливаться на достигнутом.
Начало игры – в 15:00. Прямая трансляция матча будет на телеканале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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