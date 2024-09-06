  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Эпицентр - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эпицентр - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Эпицентр - Буковина: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 06.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Эпицентр - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Епіцентр

Новина українською

В Каменце-Подольском сыграют центральный матч пятого тура Первой лиги. "Эпицентр" в прошлом туре неожиданно не смог переиграть "Металлист" - 0:0. А вот "Буковина" постепенно прибавляет. Коллектив из Черновцов выиграл два матча подряд и не собирается останавливаться на достигнутом.

Начало игры – в 15:00. Прямая трансляция матча будет на телеканале DiviSport.

По теме
yellow-arrow
Мариуполь - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Минай - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Хуст – седьмой профессиональный клуб Украины, прекративший существование с 2023 года
Буковина (Черновцы) Эпицентр (Каменец-Подольский) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости