Эпицентр - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В Каменце-Подольском сыграют центральный матч пятого тура Первой лиги. "Эпицентр" в прошлом туре неожиданно не смог переиграть "Металлист" - 0:0. А вот "Буковина" постепенно прибавляет. Коллектив из Черновцов выиграл два матча подряд и не собирается останавливаться на достигнутом.

Начало игры – в 15:00. Прямая трансляция матча будет на телеканале DiviSport.