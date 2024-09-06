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Минай - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Минай - Нива: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 06.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Нива Тернопіль
Встреча пятой и шестой команд группы А Первой лиги, имеющих в своем активе четыре зачетных пункта. В предыдущем туре "Минай" сыграл вничью с "Подольем", а "Нива" в большинстве минимально уступила "Буковине". Фаворитами матча считаются хозяева, но легкой им не должно быть.
Начало игры – в 16:00. Прямая трансляция матча будет на телеканале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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