Минай - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Встреча пятой и шестой команд группы А Первой лиги, имеющих в своем активе четыре зачетных пункта. В предыдущем туре "Минай" сыграл вничью с "Подольем", а "Нива" в большинстве минимально уступила "Буковине". Фаворитами матча считаются хозяева, но легкой им не должно быть.

Начало игры – в 16:00. Прямая трансляция матча будет на телеканале DiviSport.