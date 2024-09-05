Официально. Украинский клуб снялся с чемпионата

ФК "Хуст" прекратил борьбу в чемпионате Первой лиги сезона 2024/2025. Закарпатский клуб выступил с официальным заявлением.

"Вчера, 4 сентября, по ряду объективных причин, было принято сложнейшее решение о снятии основной команды с розыгрыша Чемпионата Первой лиги ПФЛ.

Клуб продолжит существовать и, как и раньше, мы будем развивать детский футбол в нашем городе.

Спасибо нашим болельщикам за искренние эмоции и веру в команду! За то, что разделяли с нами радость побед и поддерживали в нелегкие времена.

Спасибо всей нашей футбольной семье: игрокам, тренерскому составу, врачам, президенту клуба Михаилу Мадярчику и всем, кто жил футболом и был рядом в течение 5 лет нашего нелегкого, но невероятно интересного пути.

Спасибо Вооруженным силам Украины за каждый новый день, за возможность работать и развивать игру миллионов. Главная наша победа еще впереди, и это не про футбол", - говорится в сообщении.