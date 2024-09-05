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Официально. Украинский клуб снялся с чемпионата
Несмотря на это, "Хуст" продолжит свое существование
Фото: ФК Хуст
ФК "Хуст" прекратил борьбу в чемпионате Первой лиги сезона 2024/2025. Закарпатский клуб выступил с официальным заявлением.
"Вчера, 4 сентября, по ряду объективных причин, было принято сложнейшее решение о снятии основной команды с розыгрыша Чемпионата Первой лиги ПФЛ.
Клуб продолжит существовать и, как и раньше, мы будем развивать детский футбол в нашем городе.
Спасибо нашим болельщикам за искренние эмоции и веру в команду! За то, что разделяли с нами радость побед и поддерживали в нелегкие времена.
Спасибо всей нашей футбольной семье: игрокам, тренерскому составу, врачам, президенту клуба Михаилу Мадярчику и всем, кто жил футболом и был рядом в течение 5 лет нашего нелегкого, но невероятно интересного пути.
Спасибо Вооруженным силам Украины за каждый новый день, за возможность работать и развивать игру миллионов. Главная наша победа еще впереди, и это не про футбол", - говорится в сообщении.
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