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В Металлисте 1925 новый вице-президент

Первая лига
Обновлено

Им стал Юрий Коротун, который ранее возглавлял отдел маркетинга и спонсорства

В Металлисте 1925 новый вице-президент

metalist1925.com

Новина українською

Президент "Металлиста 1925" и председатель Наблюдательного совета клуба приняли решение о назначении Юрия Коротуна на должность вице-президента.

Эта позиция предполагает управление и надзор за клубом со стороны инвестора, построение как операционных, так и спортивных процессов.

Юрий Коротун родом из Харькова. С 2009 по 2016 год работал руководителем медиа-департамента ФК "Металлист" и занимался организацией матчей Премьер-лиги, Лиги чемпионов, Лиги Европы и международных поединков под эгидой УЕФА.

В 2016 году сразу после создания ФК "Металлист 1925" присоединился к клубу в качестве руководителя отдела маркетинга и спонсорства.

Кроме этого, несколько лет возглавлял пресс-службу баскетбольного клуба "Харьковские Соколы".

В последние годы Юрий посвятил себя криптобирже WhiteBIT и внедрению технологий блокчейн в спортивную сферу, в частности, занимался партнерствами и коллаборациями с футбольными командами "Барселона", "Трабзонспор" и Национальной сборной Украины по футболу.

Свободно владеет английским, испанским и французским языками.

Является автором книги о легенде харьковского футбола Александра Горяинова "Легенда номер 29".

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Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металлист 1925
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
05.09.2024 в 23:22
Руководство хорошее(за исключением бородатого придурка неделина). Теперь бы игроков хороших подобрать выйти в УПЛ и суркиса начать епать!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
05.09.2024 в 23:22
Руководство хорошее(за исключением бородатого придурка неделина). Теперь бы игроков хороших подобрать выйти в УПЛ и суркиса начать епать!
Ответить
0
0

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