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В Металлисте 1925 новый вице-президент
Им стал Юрий Коротун, который ранее возглавлял отдел маркетинга и спонсорства
metalist1925.com
Президент "
Эта позиция предполагает управление и надзор за клубом со стороны инвестора, построение как операционных, так и спортивных процессов.
Юрий Коротун родом из Харькова. С 2009 по 2016 год работал руководителем медиа-департамента ФК "Металлист" и занимался организацией матчей Премьер-лиги, Лиги чемпионов, Лиги Европы и международных поединков под эгидой УЕФА.
В 2016 году сразу после создания ФК "Металлист 1925" присоединился к клубу в качестве руководителя отдела маркетинга и спонсорства.
Кроме этого, несколько лет возглавлял пресс-службу баскетбольного клуба "Харьковские Соколы".
В последние годы Юрий посвятил себя криптобирже WhiteBIT и внедрению технологий блокчейн в спортивную сферу, в частности, занимался партнерствами и коллаборациями с футбольными командами "Барселона", "Трабзонспор" и Национальной сборной Украины по футболу.
Свободно владеет английским, испанским и французским языками.
Является автором книги о легенде харьковского футбола Александра Горяинова "Легенда номер 29".
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