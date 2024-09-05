В Металлисте 1925 новый вице-президент

Президент " Металлиста 1925 " и председатель Наблюдательного совета клуба приняли решение о назначении Юрия Коротуна на должность вице-президента.

Эта позиция предполагает управление и надзор за клубом со стороны инвестора, построение как операционных, так и спортивных процессов.

Юрий Коротун родом из Харькова. С 2009 по 2016 год работал руководителем медиа-департамента ФК "Металлист" и занимался организацией матчей Премьер-лиги, Лиги чемпионов, Лиги Европы и международных поединков под эгидой УЕФА.

В 2016 году сразу после создания ФК "Металлист 1925" присоединился к клубу в качестве руководителя отдела маркетинга и спонсорства.

Кроме этого, несколько лет возглавлял пресс-службу баскетбольного клуба "Харьковские Соколы".

В последние годы Юрий посвятил себя криптобирже WhiteBIT и внедрению технологий блокчейн в спортивную сферу, в частности, занимался партнерствами и коллаборациями с футбольными командами "Барселона", "Трабзонспор" и Национальной сборной Украины по футболу.

Свободно владеет английским, испанским и французским языками.

Является автором книги о легенде харьковского футбола Александра Горяинова "Легенда номер 29".