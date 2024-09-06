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Шаран может вернуться к работе. Перволиговый клуб уже начал переговоры со специалистом
Экс-наставник Александрии покинул Минай в ноябре 2023 года
Владимир Шаран с минувшей осени находится без работы. После продолжительной паузы он готов рассматривать предложения не только от представителей УПЛ.
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Сообщается, что потенциальным сотрудничеством интересуется "Кудровка". По информации источника, амбиции клуба соответствуют уровню и опыту специалиста. Стороны приступили к переговорам.
Шаран дважды выводил "Александрию" в элитный дивизион, а в сезоне 2013/14 завоевал серебряные награды Первой лиги во главе "горожан". Напомним, что "Кудровка" выступает во втором дивизионе благодаря сделке с "Нивой" (Бузова). Клуб с Черниговщины поглотил коллектив из Киевской области.
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