Шаран может вернуться к работе. Перволиговый клуб уже начал переговоры со специалистом

Владимир Шаран с минувшей осени находится без работы. После продолжительной паузы он готов рассматривать предложения не только от представителей УПЛ.

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Сообщается, что потенциальным сотрудничеством интересуется "Кудровка". По информации источника, амбиции клуба соответствуют уровню и опыту специалиста. Стороны приступили к переговорам.

Шаран дважды выводил "Александрию" в элитный дивизион, а в сезоне 2013/14 завоевал серебряные награды Первой лиги во главе "горожан". Напомним, что "Кудровка" выступает во втором дивизионе благодаря сделке с "Нивой" (Бузова). Клуб с Черниговщины поглотил коллектив из Киевской области.