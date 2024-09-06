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Хуст – седьмой профессиональный клуб Украины, прекративший существование с 2023 года
Но это привычная ситуация для нашего футбола
Фото: facebook.com/football.khust
"Хуст", у которого были существенные проблемы летом, все же не сможет продолжать выступления в Первой лиге. Команда стартовала с трех поражений и завершает свое участие в соревнованиях ПФЛ.
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С прошлого года это седьмой случай, когда профессиональный коллектив объявил о прекращении существования. В 2023-м аналогичная ситуация произошла с ФК "Львов" и ВАСТ, в текущем пострадали "Днепр-1", "Дружба", "Звягель". "Ниву" (Бузова) поглотила "Кудровка" и отдельного клуба уже нет.
Отметим, что сезон ПФЛ 2023/24 начали 35 коллективов, а текущий – 38.
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