  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Хуст – седьмой профессиональный клуб Украины, прекративший существование с 2023 года
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хуст – седьмой профессиональный клуб Украины, прекративший существование с 2023 года

Первая лига
Обновлено

Но это привычная ситуация для нашего футбола

Хуст – седьмой профессиональный клуб Украины, прекративший существование с 2023 года

Фото: facebook.com/football.khust

Новина українською

"Хуст", у которого были существенные проблемы летом, все же не сможет продолжать выступления в Первой лиге. Команда стартовала с трех поражений и завершает свое участие в соревнованиях ПФЛ.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

С прошлого года это седьмой случай, когда профессиональный коллектив объявил о прекращении существования. В 2023-м аналогичная ситуация произошла с ФК "Львов" и ВАСТ, в текущем пострадали "Днепр-1", "Дружба", "Звягель". "Ниву" (Бузова) поглотила "Кудровка" и отдельного клуба уже нет.

Отметим, что сезон ПФЛ 2023/24 начали 35 коллективов, а текущий – 38.

По теме
yellow-arrow
Шаран может вернуться к работе. Перволиговый клуб уже начал переговоры со специалистом
yellow-arrow
В Металлисте 1925 появился новый вице-президент
yellow-arrow
Игра тура в Каменце-Подольском. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
ФК Львов СК Днепр-1 Васт (Николаев) ФК Звягель Нива (Бузовая) ФК Хуст Дружба (Мировка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости