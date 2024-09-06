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Ван Леувен: Мы стараемся построить иную игру в Металлисте 1925
Наставник харьковчан - о том, над чем команда работала всю неделю
Фото: ФК Металіст 1925
Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен накануне матча против "Диназа" рассказал о том, над чем команда работала всю неделю, как надо сыграть против следующего соперника и какие игроки еще не смогут помочь команде в субботу.
- Расскажите, пожалуйста, над чем работали на этой неделе, в каких составляющих команда достигла прогресса?
- Тренируясь в течение недели команда ежедневно прогрессирует. Мы стараемся построить несколько иную игру, чем это было раньше. И то, что я вижу во время выполнения упражнений, хоть на тактику, хоть на технику - я доволен всем, что вижу в течение этой недели. У нас есть еще одна тренировка, где мы будем готовиться конкретно к следующему сопернику. Это всегда сочетание техники и тактика на грядущий матч и таким образом мы готовим команду к поединку.
- После матча против "ЮКСА" вы говорили о реализации. Что нужно, чтобы это изменить?
- Если мы говорим о реализации, то, в первую очередь футболист должен быть в нужном месте, чтобы забить. На прошлой неделе мы на тренировках постоянно подчеркивали это. Чтобы соответствовать требованиям тренерского штаба - нужно всегда успевать на нужное место. И уже туда футболист должен добавить свои качества и качество. Мне кажется, что на прошлой неделе у нас было много шансов, где мы могли забивать легко, если бы успевали в нужный момент быть на дальней стойке, на ближней стойке. После игры против "ЮКСА" я был доволен стилем игры, но не доволен теми моментами, где мы должны были забивать.
- Следующий соперник "Металлиста 1925" - "Диназ". За счет чего можно одержать победу в этом матче?
- Мы должны продолжать играть так, как в прошлом матче. Мы это будем требовать от футболистов, мы работали над этим в течение недели во время тренировочного процесса. И будем это требовать во время матча.
- В матче с "Вересом" травмировался Калитвинцев, в прошлом поединке из-за повреждений сменили Кравца, Юрченко. В каком состоянии эти игроки и есть ли в команде футболисты на которых сейчас вы не можете рассчитывать из-за травм?
- Относительно травмированных игроков, кроме тех, кто выбыли на долго, еще Калитвинцев не сыграет, хотя он уже начинает двигаться. Также у нас нет Салюка, поскольку он поехал играть в составе молодежной сборной Украины, - сказал ван Леувен.
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