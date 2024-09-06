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Официально. Экс-кипер Черноморца присоединился к Металлисту 1925
Контракт - на 5 лет
Фото: ФК Металіст 1925
"Металлист 1925" подписал 22-летнего вратаря Данила Варакута, сообщает пресс-служба харьковчан.
Контракт с 22-летним голкипером рассчитан на 5 лет.
Предыдущим клубом Варакуты был "Черноморец", который он покинул этим летом. В минувшем сезоне он провел 27 матчей за "моряков" во всех турнирах, в которых пропустил 44 мяча. Еще в 5 поединках он сыграл на ноль.
В минувшей кампании он также стал лучшим голкипером УПЛ по количеству сейвов – 104.
В "Металлисте 1925" будет выступать под 30-м номером.
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