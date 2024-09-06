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Официально. Экс-кипер Черноморца присоединился к Металлисту 1925

Первая лига

Контракт - на 5 лет

Официально. Экс-кипер Черноморца присоединился к Металлисту 1925

Фото: ФК Металіст 1925

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"Металлист 1925" подписал 22-летнего вратаря Данила Варакута, сообщает пресс-служба харьковчан.

Контракт с 22-летним голкипером рассчитан на 5 лет.

Предыдущим клубом Варакуты был "Черноморец", который он покинул этим летом. В минувшем сезоне он провел 27 матчей за "моряков" во всех турнирах, в которых пропустил 44 мяча. Еще в 5 поединках он сыграл на ноль.

В минувшей кампании он также стал лучшим голкипером УПЛ по количеству сейвов – 104.

В "Металлисте 1925" будет выступать под 30-м номером.

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Металлист 1925 (Харьков) Даниил Варакута
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Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
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