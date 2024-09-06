Официально. Экс-кипер Черноморца присоединился к Металлисту 1925

"Металлист 1925" подписал 22-летнего вратаря Данила Варакута, сообщает пресс-служба харьковчан.

Контракт с 22-летним голкипером рассчитан на 5 лет.

Предыдущим клубом Варакуты был "Черноморец", который он покинул этим летом. В минувшем сезоне он провел 27 матчей за "моряков" во всех турнирах, в которых пропустил 44 мяча. Еще в 5 поединках он сыграл на ноль.

В минувшей кампании он также стал лучшим голкипером УПЛ по количеству сейвов – 104.

В "Металлисте 1925" будет выступать под 30-м номером.