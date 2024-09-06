Первая лига. Мариуполь – Металлург 1:1. Вторая подряд ничья запорожцев

Приазовцы после уверенной победы над "Диназом" поднялись на четвертое место и явно не собираются останавливаться на достигнутом. Запорожцы неделю назад сыграли очень качественный матч против "Полтавы" – 0:0. Победа могла позволить "Металлургу" подняться в топ-4.

В дебюте противостояния предсказуемо было много борьбы. Подопечные Красноперова больше играли первым номером, но с конструктивом были проблемы. А вот запорожцы довольно неожиданно открыли счет. Борисенко прострелил, а Алибеков из пределов штрафной расстрелял ворота – 0:1. Следует отметить качественную игру гостей в защите. В конце тайма мог во второй раз в матче забивать Алибеков, но его удар парировал Караващенко. Хороший первый тайм для запорожцев, а вот от хозяев ожидали большего.

После перерыва запорожцы не прижимались к своим воротам, а пытались при первой возможности выбегать в атаку. У приазовцев в атаке сегодня мало что получалось. Однако, в середине второго тайма они все же добились своего. Зубков из пределов штрафной мастерски пробил в дальний угол – 1:1. Этот гол придал хозяевам уверенности в своих силах и они бросились вырывать победу. Однако больше голов не было.

Первая лига. Группа Б. Пятый тур

"Мариуполь" - "Металлург" 1:1

Голы: Зубков (63) - Алибеков (15)

"Мариуполь": Караващенко - Терехов, Шушко, Малаки, Харжевский, Задоя, Богданов, Демченко, Зубков, Савин, Петренко

"Металлург": Осадчук - Товкач, Палюх, Клименко, Козлов, Крапивный, Алибеков, Фальковский, Бандурин, Иродовский, Борисенко