Первая лига. Эпицентр – Буковина 2:0. По голу в каждом тайме

В самом ожидаемом матче пятого тура Первой лиги "Эпицентр" принимал "Буковину". До этого тура команды, имея в своем активе семь очков делили второе и третье места. У гостей были кадровые проблемы перед матчем в Каменце-Подольском. Не могли сыграть дисквалифицированный защитник Андрей Бусько и травмированные полузащитники Богдан Бойчук и Данило Голуб. Дебютировал за "Буковину" 29-летний защитник Никита Безуглый, игравший в прошлом сезоне за "Металлист 1925".

На первых минутах было много борьбы, но, к сожалению, без моментов. Сложно было кому-то отдать предпочтение. Никто из соперников не хотел рисковать, понимая цену ошибки. Первый опасный момент случился на 24-й минуте, когда мяч после удара Мороза из-за пределов штрафной пролетел выше ворот. Гости ответили ударом Кольцова, но с ним справился Олег Билык. Темп матча был медленным. Казалось, что первый тайм завершится без голов, но хозяева открыли счет. Даниил Кравчук из пределов штрафной пробил мимо голкипера – 1:0.

Много проблем было у защитников "Буковины" после быстрых атак хозяев поля. Что касается гостей, то у них сегодня мало что получалось в заключительной трети поля. По счету подопечные Нагорняка играли уверенно. К сожалению, и после перерыва футбол был низкого качества. На 82-й минуте все вопросы о победителе были сняты. Бендера прострелил и после рикошета от защитника мяч отлетел к Станиславу Кристину, который не оставил шансов голкиперу - 2:0. В итоге победа хозяев.

Первая лига. Группа А. Пятый тур

"Эпицентр" - "Буковина" 2:0

Голы: Кравчук (42), С. Кристин (82)

"Эпицентр": Билык - Мороз, Григоращук, Климец, В. Кристин, Миронюк, Липовуз, Запорожец, Бендера, Процив, Кравчук

"Буковина": Пономаренко - Безуглый, Бодня, Горный, Гончарук, Дудник, Килевый, Кольцов, Моговский, Хамелюк, Шинкаренко