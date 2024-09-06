Первая лига. Минай – Нива 0:2. Коллектив из Тернополя набирает обороты

Поединок соседей по турнирной таблице, которые к этому туру имели в своем активе по четыре очка. В случае победы коллектив из Тернополя мог обойти "Минай" и подняться на четвертое место. Напомним, что в прошлом туре "Нива" уступила "Буковине", а "Минай" сыграл вничью с "Подольем".

Весьма неожиданно уже на 17-й минуте гости смогли открыть счет. После подачи Бея головой с нескольких метров в пустой угол пробил Козак – 0:1. В этом эпизоде ​​невнимательно сыграли защитники ужгородского клуба. Еще до перерыва коллектив из Тернополя увеличил свое преимущество. Галадей воспользовался ошибкой ужгородцев и после сольного рейда из пределов штрафной пробил в дальний угол – 0:2. Провальный тайм для хозяев поля.

Желько Любенович пытался за счет замен перевернуть игру в свою пользу, но не удавалось. Хозяева поля никак не могли довести свои атаки до логического завершения. Следует также отдать должное гостям, пытавшимся не давать соперникам свободных зон. В позиционном футболе мало что получалось у ужгородцев.

Имел все шансы сократить отставание в счете Назарий Воробчак, но он с выгодной позиции пробил мимо ворот. Постепенно гостям удалось отодвинуть игру от своих ворот. В итоге, вторая в сезоне победа "Нивы".

Первая лига. Группа А

"Минай" - "Нива" 0:2

Голы: Козак (17), Галадей (31)

Удаление: Гулько (86)

"Минай": Бандура - Прокопчук, Чуев, Дмитрук, Дворовенко, Прихна, Матюшенко, Головкин, Вишневский, Воробчак, Ременяк

"Нива": Жупанский – Мудрый, Зинь, Слотюк, Бэй, Капустян, Давыдов, Дорошенко, Козак, Посевкин, Галадей