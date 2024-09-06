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Минай снова проиграл. Любенович готов подать в отставку
Закарпатцы проиграли тернопольской Ниве
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "
Сегодня, 5 сентября, "Минай" на своем поле в матче Первой лиге проиграл тернопольской "Ниве" 0:2, и по ходу всего поединка сербский специалист имел подавленный вид, вел себя апатично.
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После игры Любенович заявил, что не узнавал свою команду, что не было эмоций. И что подаст руководству клуба запрос на отставку.
"Я поговорю с руководством об отставке, если оно решит, что проблема во мне, я готов уйти", - сказал Желько.
На данный момент команда занимает 6-е место в турнирной таблице своей группы в Первой лиге, имея 4 очка после 4-х сыгранных матчей.
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