  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Полтава - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полтава - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Полтава - Виктория: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 07.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Полтава - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: СК Полтава

Новина українською

Интересное противостояние первой и третьей команд группы Б ожидает болельщиков в Полтаве. Полтавчане в прошлом туре впервые в нынешнем сезоне потеряли очки, а "Виктория" оба своих матча выиграла. Сложно кому-то отдать предпочтение в этой встрече, но ожидаем интересный футбол.

Начало игры – в 12:00. Прямая трансляция матча будет на телеканале DiviSport.

По теме
yellow-arrow
Подолье - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Из-за недостаточного трудоустройства лиц с инвалидностью Кудривка должна заплатить штраф
yellow-arrow
Минай снова проиграл. Любенович готов подать в отставку
СК Полтава Виктория (Сумы) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости