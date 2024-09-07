Полтава - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Интересное противостояние первой и третьей команд группы Б ожидает болельщиков в Полтаве. Полтавчане в прошлом туре впервые в нынешнем сезоне потеряли очки, а "Виктория" оба своих матча выиграла. Сложно кому-то отдать предпочтение в этой встрече, но ожидаем интересный футбол.

Начало игры – в 12:00. Прямая трансляция матча будет на телеканале DiviSport.