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Полтава - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Полтава - Виктория: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 07.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: СК Полтава
Интересное противостояние первой и третьей команд группы Б ожидает болельщиков в Полтаве. Полтавчане в прошлом туре впервые в нынешнем сезоне потеряли очки, а "Виктория" оба своих матча выиграла. Сложно кому-то отдать предпочтение в этой встрече, но ожидаем интересный футбол.
Начало игры – в 12:00. Прямая трансляция матча будет на телеканале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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