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Подолье - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Подолье - Прикарпатье: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 07.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Прикарпаття
В Хмельницком пятая команда группы А будет принимать восьмую. Коллектив из Ивано-Франковска пока не радует своих болельщиков - всего один зачетный пункт. Однако по игре у подопечных Рыпана не все так безнадежно. Ожидаем, что гости точно смогут навязать борьбу подопечным Костышина.
Начало игры – в 15:00. Прямая трансляция матча будет на телеканале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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