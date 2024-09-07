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Подолье - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Подолье - Прикарпатье: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 07.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Подолье - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Прикарпаття

Новина українською

В Хмельницком пятая команда группы А будет принимать восьмую. Коллектив из Ивано-Франковска пока не радует своих болельщиков - всего один зачетный пункт. Однако по игре у подопечных Рыпана не все так безнадежно. Ожидаем, что гости точно смогут навязать борьбу подопечным Костышина.

Начало игры – в 15:00. Прямая трансляция матча будет на телеканале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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