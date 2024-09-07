Подолье - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В Хмельницком пятая команда группы А будет принимать восьмую. Коллектив из Ивано-Франковска пока не радует своих болельщиков - всего один зачетный пункт. Однако по игре у подопечных Рыпана не все так безнадежно. Ожидаем, что гости точно смогут навязать борьбу подопечным Костышина.

Начало игры – в 15:00. Прямая трансляция матча будет на телеканале DiviSport.