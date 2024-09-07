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Кудровка - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Кудровка - Кремень: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 07.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Кудрівка
После поражения от "Виктории" руководство коллектива из Черниговской области приняло решение прекратить сотрудничество с Романом Локтионовым. И.о.главного тренера назначили Василия Баранова. "Кремень" прошлый тур пропускал и молодой команде эта пауза должна была пойти на пользу.
Начало игры – в 13:00. Прямая трансляция матча будет на телеканале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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