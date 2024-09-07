  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Кудровка - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кудровка - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Кудровка - Кремень: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 07.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кудровка - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Кудрівка

Новина українською

После поражения от "Виктории" руководство коллектива из Черниговской области приняло решение прекратить сотрудничество с Романом Локтионовым. И.о.главного тренера назначили Василия Баранова. "Кремень" прошлый тур пропускал и молодой команде эта пауза должна была пойти на пользу.

Начало игры – в 13:00. Прямая трансляция матча будет на телеканале DiviSport.

По теме
yellow-arrow
Возвращение бразильца. Габриел Гомес снова подписал контракт с Металлистом
yellow-arrow
Металлист 1925 - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Двадцатиоднолетний защитник Миная перешел в Черноморец
Кремень (Кременчуг) смотреть футбол онлайн ФК Кудровка
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости