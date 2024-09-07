Кудровка - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

После поражения от "Виктории" руководство коллектива из Черниговской области приняло решение прекратить сотрудничество с Романом Локтионовым. И.о.главного тренера назначили Василия Баранова. "Кремень" прошлый тур пропускал и молодой команде эта пауза должна была пойти на пользу.

Начало игры – в 13:00. Прямая трансляция матча будет на телеканале DiviSport.