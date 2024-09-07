Металлист 1925 - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Главный фаворит Первой лиги продолжает разочаровывать. "Металлист 1925" никак не может выиграть, хотя состав у команды самый лучший в лиге. В субботу у подопечных Патрика ван Леувена будет шикарная возможность наконец-то набрать три очка, ведь "Диназ" сейчас играет очень слабо.

Начало игры – в 17:00. Прямая трансляция матча будет на телеканале DiviSport.