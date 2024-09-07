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Металлист 1925 - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлист 1925 - Диназ: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 07.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Металіст 1925
Главный фаворит Первой лиги продолжает разочаровывать. "Металлист 1925" никак не может выиграть, хотя состав у команды самый лучший в лиге. В субботу у подопечных Патрика ван Леувена будет шикарная возможность наконец-то набрать три очка, ведь "Диназ" сейчас играет очень слабо.
Начало игры – в 17:00. Прямая трансляция матча будет на телеканале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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