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Из-за недостаточного трудоустройства лиц с инвалидностью Кудривка должна заплатить штраф
Клуб получил иск от черниговского областного отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью
instagram.com/fc_kudrivka
Клуб Первой лиги Украины "Кудривка" получил иск от черниговского областного отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.
По имеющейся информации, "Кудривка" не выполнила норматив рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью в 2023-м, тем самым нарушила требования Закона Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".
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Из-за этого команда обязана уплатить 51 тысячу гривен административно-хозяйственных санкций и 1 тысячу гривен пени.
Напомним, сейчас "Кудривка" идет шестой в группе В Первой лиги Украины.
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