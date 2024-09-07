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Из-за недостаточного трудоустройства лиц с инвалидностью Кудривка должна заплатить штраф

Первая лига

Клуб получил иск от черниговского областного отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью

Из-за недостаточного трудоустройства лиц с инвалидностью Кудривка должна заплатить штраф

instagram.com/fc_kudrivka

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Клуб Первой лиги Украины "Кудривка" получил иск от черниговского областного отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.

По имеющейся информации, "Кудривка" не выполнила норматив рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью в 2023-м, тем самым нарушила требования Закона Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".

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Из-за этого команда обязана уплатить 51 тысячу гривен административно-хозяйственных санкций и 1 тысячу гривен пени.

Напомним, сейчас "Кудривка" идет шестой в группе В Первой лиги Украины.

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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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