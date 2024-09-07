Первая лига. Полтава – Виктория 1:0. Героем стал Перебора

Лидер группы Б принимал третью команду. "Виктория" до этого тура оставалась единственной командой в группе, еще очков не терявшей. Напомним, что подопечные Бессмертного из-за ситуации в Сумах две домашние игры не смогли сыграть. "Полтава" неделю назад сыграла вничью с "Металлургом" – 0:0.

Обе команды активно начали игру, но довести свои атаки до логического завершения не могли. С реализацией у соперников в первой половины встречи ощущались проблемы. Постепенно темп встречи замедлился. Безусловно, на это также могла повлиять пауза, вызванная воздушной тревогой. На перерыв соперники ушли без голов, хотя хозяева имели все шансы, чтобы открыть счет.

К сожалению, сразу после перерыва было много сумбура, но до голевых моментов дело не доходило. В середине второго тайма хозяева открыли счет. Удар Марусича парировал голкипер, но первым на добивании оказался Перебора - 1:0. Вынужденная замена Сысенко сработала. Отыграться гости не смогли.

Первая лига. Группа Б

"Полтава" - "Виктория" 1:0

Голы: Перебора (65)

"Полтава": Восконян – Бужин, Подлепич, Мисюра, Коцюмака, Плахтырь, Даниленко, Галенков, Одарюк, Щербак, Марусич

"Виктория": Литвиненко – Ульянов, Кравчук, Сасовский, Корохов, Лебеденко, Рябый, Паламар, Кныш, Машталир, Евпак