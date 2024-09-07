  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига. Полтава – Виктория 1:0. Героем стал Перебора
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Полтава – Виктория 1:0. Героем стал Перебора

Первая лига

Интригующее противостояние в Полтаве

Первая лига. Полтава – Виктория 1:0. Героем стал Перебора

Фото: СК Полтава

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Лидер группы Б принимал третью команду. "Виктория" до этого тура оставалась единственной командой в группе, еще очков не терявшей. Напомним, что подопечные Бессмертного из-за ситуации в Сумах две домашние игры не смогли сыграть. "Полтава" неделю назад сыграла вничью с "Металлургом" – 0:0.

Обе команды активно начали игру, но довести свои атаки до логического завершения не могли. С реализацией у соперников в первой половины встречи ощущались проблемы. Постепенно темп встречи замедлился. Безусловно, на это также могла повлиять пауза, вызванная воздушной тревогой. На перерыв соперники ушли без голов, хотя хозяева имели все шансы, чтобы открыть счет.

К сожалению, сразу после перерыва было много сумбура, но до голевых моментов дело не доходило. В середине второго тайма хозяева открыли счет. Удар Марусича парировал голкипер, но первым на добивании оказался Перебора - 1:0. Вынужденная замена Сысенко сработала. Отыграться гости не смогли.

Первая лига. Группа Б

"Полтава" - "Виктория" 1:0

Голы: Перебора (65)

"Полтава": Восконян – Бужин, Подлепич, Мисюра, Коцюмака, Плахтырь, Даниленко, Галенков, Одарюк, Щербак, Марусич

"Виктория": Литвиненко – Ульянов, Кравчук, Сасовский, Корохов, Лебеденко, Рябый, Паламар, Кныш, Машталир, Евпак

По теме
yellow-arrow
Первая лига. Кудровка – Кремень 2:1. Волевая победа хозяев
yellow-arrow
Возвращение бразильца. Габриел Гомес снова подписал контракт с Металлистом
yellow-arrow
Металлист 1925 - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
СК Полтава Виктория (Сумы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости