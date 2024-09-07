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Первая лига. Кудровка – Кремень 2:1. Волевая победа хозяев

Первая лига

Баранов стартует с победы

Первая лига. Кудровка – Кремень 2:1. Волевая победа хозяев

Фото: ФК Кудрівка

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Для коллектива из Черниговской области это был первый матч без Романа Локитонова. Руководил действиями "Кудровки" в сегодняшнем матче Василий Баранов, возглавлявший команду во Второй лиге. "Кремень" прошлый тур пропускал. После двух игр у команды Игоря Климовского только одно очко и предпоследнее место в таблице.

Футболисты "Кудровки" в начале встречи применяли высокий прессинг, но гости были к этому готовы. В борьбе подопечные Климовского не уступали и не прижимались к своим воротам. На 18-й минуте коллектив из Кременчуга открыл счет. После быстрой атаки выход один на один реализовал Трофимюк – 0:1. Стоит отметить качественную и своевременную передачу Молька. На 29-й минуте после подачи с фланга мяч в собственные ворота срезал Дыхтярук – 1:1. Очень досадный эпизод для гостей, ведь они играли неплохо.

После перерыва никто из соперников не хотел рисковать, ведь понимали цену ошибки. Очень много было борьбы в центре поля, а вот голкиперы без работы скучали. Футболисты "Кудровки" играли первым номером, но довести свои атаки до логического завершения не удавалось. На 80-й минуте стандарт помог хозяевам. После подачи с углового отличился Сторчоус – 2:1. В итоге победа "Кудровки".

Первая лига. Группа Б

"Кудровка" - "Кремень" 2:1

Голы: Сторчоус (80) - Трофимюк (18), Дыхтярук (29, автогол)

Удаление: Паламарчук (90+3)

"Кудровка": Яшков – Рогозинский, Мамросенко, Потимков, Мачелюк, Думанюк, Евтушенко, Сторчоус, Андрущенко, Чередниченко, Легостаев

"Кремень": Оксененко - Боровский, Дыхтярук, Сабиев, Паламарчук, Пастернак, Савицкий, Жданович, Златьев, Молько, Трофимюк

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