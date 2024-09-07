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Возвращение бразильца. Габриел Гомес снова подписал контракт с Металлистом

Первая лига

Покинул клуб 1 августа, но 6 сентября уже в заявке от Металлиста

Возвращение бразильца. Габриел Гомес снова подписал контракт с Металлистом

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Габриел Гомес снова подписал контракт с "Металлистом".

По имеющейся информации, бразильский центральный защитник Габриел Гомес снова подписал контракт с "Металлистом". Отмечается, что 1 августа на сайте "Металлиста" было объявлено об уходе 25-летнего бразильца, однако вчера, 6 сентября, клуб заявил его на участие в Первой лиге.

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Напомним, Габриел выступал за "Металлист" с июля 2023 года, до этого играл за "Днепр-1". В прошлом сезоне Гомес сыграл 27 матчей, в которых забил 2 гола.

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Источник:
PFL
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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