Возвращение бразильца. Габриел Гомес снова подписал контракт с Металлистом

Габриел Гомес снова подписал контракт с "Металлистом".

По имеющейся информации, бразильский центральный защитник Габриел Гомес снова подписал контракт с "Металлистом". Отмечается, что 1 августа на сайте "Металлиста" было объявлено об уходе 25-летнего бразильца, однако вчера, 6 сентября, клуб заявил его на участие в Первой лиге.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, Габриел выступал за "Металлист" с июля 2023 года, до этого играл за "Днепр-1". В прошлом сезоне Гомес сыграл 27 матчей, в которых забил 2 гола.