Первая лига. Подолье – Прикарпатье 2:2. Матч с тремя пенальти

"Подолье" в прошлом туре на выезде сыграло вничью с "Минаем" и находилось на четвертом месте. "Прикарпатье" в предыдущей игре очков не набрало, проиграв дома "Агробизнесу". Команда Олега Рыпана набрала всего один зачетный пункт.

Коллектив из Хмельницкого активно начал встречу, но ударов в створ ворот не было. Не хватало последней последней передачи подопечным Костышина. А вот гости могли забивать после своей первой акцентированной атаки. Кос выбегал один на один, но не смог переиграть Непогодова. Постепенно игра выровнялась. Было заметно, что футболисты "Подолья" не могут в течение всего тайма высоко прессинговать. Первая половина встречи завершилась без голов.

Начало второго тайма порадовало болельщиков. Сначала Шаврин ударом под перекладину вывел хозяев поля вперед – 1:0. Однако уже в следующей атаке Цюцюра заработал одиннадцатиметровый и сам его реализовал - 1:1. На 57-й минуте Веремиенко сыграл рукой и арбитр назначил второй пенальти в ворота хозяев. Василий Цюцюра и в этот раз не ошибся – 1:2. Удержать победу гости не смогли. Шаврин с пенальти спас "Подолье" – 2:2. Впервые в сезоне подопечные Костышина забивают больше гола за матч.

Первая лига. Группа А

"Подолье" - "Прикарпатье" 2:2

Голы: Шаврин (52, 89 пен) - Цюцюра (54, пен, 58 пен)

"Подолье": Непогодов, Чушенко, Шкиндер, Веремиенко, Симинин, Цыбульник, Савченко, Снижко, Корешков, Гемега, Шаврин

"Прикарпатье": Бобинец, Демкив, Швец, Француз, Болденков, Радульский, Стадник, Цюцюра, Кос, Соловьев, Романов