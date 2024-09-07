Первая лига. Металлист 1925 – Диназ 2:2. Харьковчане снова теряют очки

В Киеве "Металлист 1925" принимал "Диназ". До этого тура харьковчане в этом сезоне еще не побеждали. За такие результаты фавориту Первой лиги должно быть стыдно. По составу это самая сильная команда в лиге, но не по игре. "Диназ" тоже провалил начало сезона. Обращаем внимание на появление в стартовом составе хозяев Варакуту, который на этой неделе присоединился к "Металлисту 1925".

Уже в дебюте противостояния харьковчане подтвердили свой статус фаворитов. Борячук со штрафного по невероятной траектории попал в штангу, а первым на добивании оказался Имереков - 1:0. Ошибся в этом эпизоде ​​потерявший ворота Дмитроченко. После этого вышгородцы стали больше играть первым номером, но до голевых моментов дело не доходило. Почему "Металлист 1925" отдал инициативу сопернику? С таким составом команда должна забивать как можно больше, а не играть на удержание счета.

Шикарную возможность сравнять счет потерял Новиков, когда пробил выше ворот с выгодной позиции. В конце тайма вышгородцы все же наказали соперников. После прострела Кулика переправил мяч в сетку Новиков – 1:1. Сразу после перерыва хозяева снова вышли вперед. После передачи Сидорова мастерски пробил над голкипером Юрченко – 2:1.

Харьковчане имели ряд возможностей для того, чтобы увеличить свое преимущество, но довести свои атаки до логического завершения не могли. А вот "Диназ" снова смог сравнять счет. Отличился Соловьев – 2:2. На последней минуте не смог реализовать выход один на один Борячук. Шикарно сыграл Дмитроченко. В итоге, "Металлист 1925" снова теряет очки.

"Металлист 1925" - "Диназ" 2:2

Голы: Імереков (2), Юрченко (48) - Новіков (38), Соловьев (82)

"Металлист 1925": Варакута - Пасич, Имереков, Червак, Кравец, Обинайя, Ари, Юрченко, Литвиненко, Борячук, Сидоров

"Диназ": Дмитроченко – Котуха, Волошин, Романчук, Литвинов, Огиря, Картушов, Чепурненко, Новиков, Кулик, Соловьев