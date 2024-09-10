Испытание лидером для Кудровки, непростой выезд для Нивы. Что смотреть в среду в Первой лиге

Завтра сыграют сразу шесть матчей шестого тура Первой лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию анонс противостояний.

Группа А

"Прикарпатье" - "Нива"

11.09.2024. 14:30. Ивано-Франковск. "Рух"

Предпоследняя команда группы А будет принимать четвертую. "Прикарпатье" имело все шансы впервые в сезоне выиграть, но в конце встречи с пенальти пропустили от "Подолья". Подопечные Рыпана пытались играть максимально внимательно в защите, но все получалось. С наилучшей стороны проявил себя капитан команды Василий Цюцюра, реализовавший два пенальти. Свой 50-й матч в Первой лиге сыграл Максим Соловьев. "Нива" на выезде заслуженно обыграла "Минай" - 2:0. Заметно, что коллектив из Тернополя под руководством нового тренерского штаба прогрессирует. Даже без Андрея Ризныка "Нива" смогла набрать три очка. Ожидаем интересного и интригующего противостояния.

"Агробизнес" - "Подолье"

11.09.2024. 15:15. "Юность". Волочиск

Лидер группы А прошлый тур пропускал, поэтому имел возможность перевести дыхание. Напомним, что "Агробизнес" в нынешнем чемпионате очков еще не терял. "Подолье" дома вырвало ничью с "Прикарпатьем" на последних минутах. Лидером коллектива из Хмельницкого был опытный нападающий Шаврин, отличившийся дублем. Подопечные Костышина с первых минут высокого прессинговали, но на долго их не хватило. Однако на ничью "Подолье" все же наиграло. Продолжится ли победная серия "Агробизнеса"?

"Минай" - "Эпицентр"

11.09.2024. 16:00. "Минай". Минай

Явно не самые лучшие времена переживают ужгородцы. Три тура подряд не могут выиграть подопечные Любеновича: два поражения и ничья. После матча с "Нивой" (0:2) Желько Любенович сказал, что не узнал свою команду и готов подать в отставку. Таким образом, прервалась беспроигрышная домашняя клубная рекордная серия "Миная" в Первой лиге, которая длилась 16 игр: 13 побед и 3 ничьи. "Эпицентр" в центральном матче прошлого тура обыграл "Буковину" - 2:0. Подопечные Нагорняка добились результата за счет быстрых атак и надежной игры в защите. На поле был заметен единый коллектив, стремившийся достичь результата. Напомним, что летом в матче турнира четырех команды подарили голевую феерию - 3:3.

Группа Б

"Мариуполь" - "Виктория"

11.09.2024. 12:00. "Колос". Борисполь

Приазовцы в прошлом туре сыграли свой не лучший матч – ничья с "Металлургом". Слишком мало моментов создали подопечные Красноперова для того, чтобы набрать три очка. Пока "Мариуполь" занимает третье место. "Виктория" в центральном матче пятого тура Группы Б уступила "Полтаве" - 0:1. Против лидера подопечные Бессмертного играли достойно, но реализовать свои моменты не смогли. Таким образом, "Виктория" впервые в сезоне теряет очки. Прервалась победная серии "Виктории" в Первой лиге, которая длилась три игры. В Борисполе нас ожидает интересное противостояние достойных соперников.

"Кремень" - ЮКСА

11.09.2024. 12:30.НТК "им. В. Банникова". Киев

Настоящее испытание ожидает молодой коллектив из Кременчуга. "Кремень" в прошлом туре выигрывал у "Кудровки", но не смог удержать даже ничью – 1:2. В защите подопечные Климовского большую часть матча играли неплохо, а вот с конструктивом ощущались существенные проблемы. Таким образом, "Кремень" с одним зачетным пунктом опустился на последнее место. ЮКСА прошлый тур пропускала. Подопечные Чирикала занимают второе место и постепенно прогрессируют. Игра против "Металлиста 1925" (0:0) показала, что "крестоносцы" двигаются в правильном направлении. Ожидаем, что гости смогут набрать очередные три очка.

"Кудровка" - "Полтава"

11.09.2024. 13:00. "Юбилейный". Буча

Подопечные Василия Баранова будут принимать лидера группы Б. "Кудровка" в прошлом туре сыграла не идеально, но все же смогла дожать "Кремень" – 2:1. Эта победа позволила команде подняться на четвёртое место. В Буче сможет помочь своей команде капитан "Кудровки" Дмитрий Коркишко. "Полтава" в очень непростом матче победила "Викторию". Единственный мяч забил Артем Перебора, вышедший вместо травмированного Галенкова. Эта игра показала, что с кадровым потенциалом у полтавчан особых проблем нет. Однако легкой прогулки гостям не стоит ожидать. Подопечные Баранова способны отобрать очки у лидера.