Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 арендует опорника чешского клуба, – источник
Соглашение планировали еще в июле-августе
Фото з відкритих джерел
Полузащитник Голден Мафвента, представляющий "Вышков" (Второй дивизион Чехии) все же присоединится к харьковскому клубу. Журналисты "ТаТоТаке" говорили о его приезде еще в июле, но футболист появился в расположении коллектива лишь в сентябре.
"Желто-синие", как и сообщалось ранее, арендуют 23-летнего замбийца с правом выкупа. Он выступает в Чехии с 2021 года. Именно тогда его текущий клуб подписал футболиста "Занако". Опорник появлялся на поле в 43 поединках.
Также провел 7 месяцев в аренде у "Реал Монархс", который выступает в американском турнире МЛС Next Pro.
Популярное сейчас
- Красавица дня. Очаровательная испанская пассия полузащитника Грузии, который вчера добил чехов
- Предчувствия его не обманули. Акценты зрителя на игре Украины с Албанией
- "Они еще должны сосать грудь у мамки. Они в футбол не умеют играть - сопляки": Сабо разнес сборную Украины
- Шаран может вернуться к работе. Перволиговый клуб уже начал переговоры со специалистом
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans