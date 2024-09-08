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Металлист 1925 арендует опорника чешского клуба, – источник

Первая лига
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Соглашение планировали еще в июле-августе

Металлист 1925 арендует опорника чешского клуба, – источник

Фото з відкритих джерел

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Полузащитник Голден Мафвента, представляющий "Вышков" (Второй дивизион Чехии) все же присоединится к харьковскому клубу. Журналисты "ТаТоТаке" говорили о его приезде еще в июле, но футболист появился в расположении коллектива лишь в сентябре.

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"Желто-синие", как и сообщалось ранее, арендуют 23-летнего замбийца с правом выкупа. Он выступает в Чехии с 2021 года. Именно тогда его текущий клуб подписал футболиста "Занако". Опорник появлялся на поле в 43 поединках.

Также провел 7 месяцев в аренде у "Реал Монархс", который выступает в американском турнире МЛС Next Pro.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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