Металлист 1925 арендует опорника чешского клуба, – источник

Полузащитник Голден Мафвента, представляющий "Вышков" (Второй дивизион Чехии) все же присоединится к харьковскому клубу. Журналисты "ТаТоТаке" говорили о его приезде еще в июле, но футболист появился в расположении коллектива лишь в сентябре.

"Желто-синие", как и сообщалось ранее, арендуют 23-летнего замбийца с правом выкупа. Он выступает в Чехии с 2021 года. Именно тогда его текущий клуб подписал футболиста "Занако". Опорник появлялся на поле в 43 поединках.

Также провел 7 месяцев в аренде у "Реал Монархс", который выступает в американском турнире МЛС Next Pro.