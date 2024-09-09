В одном из клубов Первой лиги продолжается внутреннее расследование. Есть подозрение на неспортивное поведение

Недавно в рамках регулярного чемпионата Первой лиги "Минай" у себя дома уступил тернопольской "Ниве" со счетом 0:2. После матча главный тренер закарпатцев Желько Любенович говорил, что не узнавал свою команду, что не хватало эмоций и желания. Также наставник заговорил о возможной отставке.

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Как стало известно UA-Футбол, в клубе началась внутренняя проверка на предмет возможной "сдачи" игры. Руководство "Миная" проверит футболистов на предмет добросовестного выполнения ими своих функций в этом матче.

Также добавим, что матч "Минай" - "Нива" (Тернополь) только в последний момент попал в сферу интересов компаний, которые собирают статистику для букмекерских контор. Долгое время игра была в категории таких, относительно которых есть опасность аномального движения ставок.