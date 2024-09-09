Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай неожиданно прекратил сотрудничество с капитаном команды
Голкипер Александр Бандура покинул команду
instagram.com/minaj_footballclub
"
Действие соглашение прекращено по соглашению сторон.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Интересно, что
Именно Бандура был капитаном в этом матче, а его контракт с клубом был рассчитан еще почти на год.
Также отметим, что Александр стал игроком закарпатской команды 2 февраля 2022 года. С тех пор он сыграл за "Минай" 50 матчей, в 13 из которых сохранил свои ворота нетронутыми.
Популярное сейчас
- Лунин определил, в каком чемпионате будет играть после ухода из Реала
- Косырин: Достаточно было посмотреть на Мудрика, который, улыбаясь, лузгал семечки
- Вернидуб: Шахтер хотел доигрывать, вопросов нет. Было предложение без людей доигрывать, но как без людей?
- Официально. Украинский клуб снялся с чемпионата
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом