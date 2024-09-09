Минай неожиданно прекратил сотрудничество с капитаном команды

" Минай " объявил о прекращении сотрудничества с 38-летним капитаном и вратарем команды Александром Бандурой.

Действие соглашение прекращено по соглашению сторон.

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Интересно, что недавно UA-Футбол сообщал , что в клубе проводилась внутренняя проверка на предмет возможной "сдачи" недавней игры Первой лиги с тернопольской "Нивой" (0:2). Руководство "Миная" проверяло футболистов на предмет добросовестного выполнения ими своих функций в этом матче.

Именно Бандура был капитаном в этом матче, а его контракт с клубом был рассчитан еще почти на год.

Также отметим, что Александр стал игроком закарпатской команды 2 февраля 2022 года. С тех пор он сыграл за "Минай" 50 матчей, в 13 из которых сохранил свои ворота нетронутыми.