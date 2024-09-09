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В Минае опровергают информацию по внутреннему расследованию матча с Нивой
Тем не менее, с капитаном команды клуб разорвал контракт
fcminaj.com
Спортивный директор "Миная" Сергей Билан прокомментировал информацию о
"Нет, в клубе нет никакого внутреннего расследования. Не знаю, откуда взялась информация. У руководства нет претензий к команде, футболисты готовятся в обычном режиме", - заверил Билан.
Также стоит отметить, что после матча с "Нивой" и расследования/не расследования закарпатский клуб разорвал соглашение с голкипером Александром Бандурой, который был капитаном в этом поединке, а его контракт с клубом был рассчитан еще почти на год.
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