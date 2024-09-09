В Минае опровергают информацию по внутреннему расследованию матча с Нивой

Спортивный директор "Миная" Сергей Билан прокомментировал информацию о внутреннем расследовании по возможной "сдаче" матча Первой лиги с тернопольской "Нивой" (0:2).

"Нет, в клубе нет никакого внутреннего расследования. Не знаю, откуда взялась информация. У руководства нет претензий к команде, футболисты готовятся в обычном режиме", - заверил Билан.

Также стоит отметить, что после матча с "Нивой" и расследования/не расследования закарпатский клуб разорвал соглашение с голкипером Александром Бандурой, который был капитаном в этом поединке, а его контракт с клубом был рассчитан еще почти на год.