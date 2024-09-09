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В Минае опровергают информацию по внутреннему расследованию матча с Нивой

Первая лига

Тем не менее, с капитаном команды клуб разорвал контракт

В Минае опровергают информацию по внутреннему расследованию матча с Нивой

fcminaj.com

Новина українською

Спортивный директор "Миная" Сергей Билан прокомментировал информацию о внутреннем расследовании по возможной "сдаче" матча Первой лиги с тернопольской "Нивой" (0:2).

"Нет, в клубе нет никакого внутреннего расследования. Не знаю, откуда взялась информация. У руководства нет претензий к команде, футболисты готовятся в обычном режиме", - заверил Билан.

Также стоит отметить, что после матча с "Нивой" и расследования/не расследования закарпатский клуб разорвал соглашение с голкипером Александром Бандурой, который был капитаном в этом поединке, а его контракт с клубом был рассчитан еще почти на год.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
09.09.2024 в 18:55
Alekse68 взяв плящину Та налив собі чарчину.Де одна, то там і друга, Та й пішло усе по кругу. Думав він:"Як дно побачу, То тоді уже "зав'яжу". Як до дна лишилось трішки, Показались звідти ріжки, Далі мордочка та хвостик, Ось такий веселий чортик. -Що, вже висушив усе?А горілка ж зло несе. Думай добре, не барись І за розум ти берись, Це я Alekse68 тобі кажу, Бо пропити його легко, Спробуй потім поверни,Ти повір уже мені.
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
09.09.2024 в 18:55
Alekse68 взяв плящину Та налив собі чарчину.Де одна, то там і друга, Та й пішло усе по кругу. Думав він:"Як дно побачу, То тоді уже "зав'яжу". Як до дна лишилось трішки, Показались звідти ріжки, Далі мордочка та хвостик, Ось такий веселий чортик. -Що, вже висушив усе?А горілка ж зло несе. Думай добре, не барись І за розум ти берись, Це я Alekse68 тобі кажу, Бо пропити його легко, Спробуй потім поверни,Ти повір уже мені.
Ответить
0
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