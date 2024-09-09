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Бандура: Из Миная все убегают
Кипер рассказал, почему покинул закарпатский клуб
Фото: ФК Минай
Уже бывший голкипер "Миная" Александр Бандура рассказал, почему закарпатский клуб решил прервать сотрудничество с опытным футболистом.
– Cаша, второй раз за полгода вы покидаете "Минай", почему так?
– Спортивный директор проинформировал меня, что ставка будет делаться на молодых, поэтому решили расторгнуть контракт.
– В структуре "Миная" не предлагали остаться?
– Из этого клуба все убегают. Для меня должности в клубе нет.
– Последние результаты команды не радуют. Что может способствовать исправлению ситуации?
– Молодежи нужно добавить в агрессии, потому что в Первой лиге больше нужно борьбу давать и не уступать.
– Информация о
– В футболе побеждает тот, кто меньше ошибается. Через два года в клубе я могу сказать уверенно, что такого не было. Из моего опыта скажу, что очень тяжело сдать матч, чтобы это было незаметно.
– Что дальше? Есть еще желание поиграть в футбол?
– Я еще не знаю. Хотелось бы поиграть еще. Если не будет такой возможности, тогда что-нибудь будем думать.
– Планируете остаться в Ужгороде?
– Нет. Хочется быть поближе к родным в Сумах. На дальнем расстоянии очень сильно переживаешь за близких.
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