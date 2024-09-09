Бандура: Из Миная все убегают

Уже бывший голкипер "Миная" Александр Бандура рассказал, почему закарпатский клуб решил прервать сотрудничество с опытным футболистом.

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– Cаша, второй раз за полгода вы покидаете "Минай", почему так?

– Спортивный директор проинформировал меня, что ставка будет делаться на молодых, поэтому решили расторгнуть контракт.

– В структуре "Миная" не предлагали остаться?

– Из этого клуба все убегают. Для меня должности в клубе нет.

– Последние результаты команды не радуют. Что может способствовать исправлению ситуации?

– Молодежи нужно добавить в агрессии, потому что в Первой лиге больше нужно борьбу давать и не уступать.

– Информация о проверке игроков на предмет сдачи игры с "Нивой" правдива ? Неужели что-то такое было в "Минае"?

– В футболе побеждает тот, кто меньше ошибается. Через два года в клубе я могу сказать уверенно, что такого не было. Из моего опыта скажу, что очень тяжело сдать матч, чтобы это было незаметно.

– Что дальше? Есть еще желание поиграть в футбол?

– Я еще не знаю. Хотелось бы поиграть еще. Если не будет такой возможности, тогда что-нибудь будем думать.

– Планируете остаться в Ужгороде?

– Нет. Хочется быть поближе к родным в Сумах. На дальнем расстоянии очень сильно переживаешь за близких.