  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Первая лига

Тур посреди недели

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Епіцентр

Новина українською

Сегодня сыграют сразу шесть матчей шестого тура Первой лиги сезона 2024/25. В группе А впервые в сезоне может потерять очки "Агробизнес", который будет принимать неуступчивое "Подолье". Также обращаем внимание на матч в Минае, где местная команда будет принимать "Эпицентр". Ужгородцы переживают явно не самые лучшие времена и не считаются фаворитами противостояния.

В группе Б непростое испытание ожидает "Кудровку", ведь в гости приедет "Полтава". Полтавчане в нынешнем сезоне еще не проигрывали. Трансляции матчей смотрите на Divisport.

12:00. "Мариуполь" - "Виктория"

12:30. "Кремень" - ЮКСА

13:00. "Кудровка" - "Полтава"

14:30. "Прикарпатье" - "Нива"

15:15. "Агробизнес" - "Подолье"

16:00. "Минай" - "Эпицентр"

По теме
yellow-arrow
На подписание Танковского появился главный претендент
yellow-arrow
Металлист 1925 арендовал опорника сборной Замбии
yellow-arrow
Испытание лидером для Кудровки, непростой выезд для Нивы. Что смотреть в среду в Первой лиге
Кремень (Кременчуг) Подолье (Хмельницкий) СК Полтава Агробизнес (Волочиск) Виктория (Сумы) ФК Минай Нива (Тернополь) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Эпицентр (Каменец-Подольский) ФСК Мариуполь ЮКСА (Тарасовка) ФК Кудровка
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости