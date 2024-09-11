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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
Тур посреди недели
Фото: ФК Епіцентр
Сегодня сыграют сразу шесть матчей шестого тура Первой лиги сезона 2024/25. В группе А впервые в сезоне может потерять очки "Агробизнес", который будет принимать неуступчивое "Подолье". Также обращаем внимание на матч в Минае, где местная команда будет принимать "Эпицентр". Ужгородцы переживают явно не самые лучшие времена и не считаются фаворитами противостояния.
В группе Б непростое испытание ожидает "Кудровку", ведь в гости приедет "Полтава". Полтавчане в нынешнем сезоне еще не проигрывали. Трансляции матчей смотрите на Divisport.
12:00. "Мариуполь" - "Виктория"
12:30. "Кремень" - ЮКСА
13:00. "Кудровка" - "Полтава"
14:30. "Прикарпатье" - "Нива"
15:15. "Агробизнес" - "Подолье"
16:00. "Минай" - "Эпицентр"
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