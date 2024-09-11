Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют сразу шесть матчей шестого тура Первой лиги сезона 2024/25. В группе А впервые в сезоне может потерять очки "Агробизнес", который будет принимать неуступчивое "Подолье". Также обращаем внимание на матч в Минае, где местная команда будет принимать "Эпицентр". Ужгородцы переживают явно не самые лучшие времена и не считаются фаворитами противостояния.

В группе Б непростое испытание ожидает "Кудровку", ведь в гости приедет "Полтава". Полтавчане в нынешнем сезоне еще не проигрывали. Трансляции матчей смотрите на Divisport.

12:00. "Мариуполь" - "Виктория"

12:30. "Кремень" - ЮКСА

13:00. "Кудровка" - "Полтава"

14:30. "Прикарпатье" - "Нива"

15:15. "Агробизнес" - "Подолье"

16:00. "Минай" - "Эпицентр"